NOAB stopt aspirant-lidmaatschap 13 kantoren

NOAB heeft het aspirant-lidmaatschap van dertien kantoren beëindigd omdat zij niet binnen de gestelde termijn en voorwaarden hebben voldaan aan de kwaliteitseisen die gelden voor toetreding tot de het kwaliteitskeurmerk.

Daarmee wil NOAB laten zien dat het keurmerk actief en consequent wordt gehandhaafd. Het besluit volgt op een eerder ingrijpen door NOAB, waarbij in oktober 2025 het lidmaatschap van acht kantoren werd beëindigd vanwege het niet naleven van kwaliteits- en opleidingsverplichtingen. Daarnaast is gebleken dat ook niet is voldaan aan de geldende PE-verplichting. Daarmee is de maximale termijn van het aspirant-lidmaatschap overschreden en is voortzetting van het aspirantlidmaatschap niet mogelijk. Het bestuur van NOAB heeft daarom besloten het aspirant-lidmaatschap per 1 januari 2026 te beëindigen op basis van de NOAB-statuten en het geldende reglement. Met dit besluit onderstreept NOAB dat naleving van kwaliteitseisen en opleidingsverplichtingen van groot belang is voor toetreding tot de vereniging.

Kwaliteit en vakbekwaamheid voorop

Het NOAB-keurmerk staat voor kwaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid. Kantoren die aspirant-lid zijn, krijgen de gelegenheid om binnen een vastgestelde termijn aan te tonen dat zij aan deze kwaliteitsnormen voldoen. “Het aspirant-lidmaatschap is bedoeld als zorgvuldige instroomperiode,” aldus voorzitter Dirk-Jan van Blijderveen. “We verwachten van kantoren dat zij deze periode actief benutten en hun verantwoordelijkheden nemen. Wanneer daar, ondanks herhaalde verzoeken, onvoldoende opvolging aan wordt gegeven, past dat niet binnen een kwaliteitsvereniging als NOAB.”

Duidelijke kaders

De beëindiging van de aspirant-lidmaatschappen volgt nadat de betrokken kantoren herhaaldelijk zijn geïnformeerd over de vereisten en de gevolgen van het niet naleven daarvan. Door consequent op te treden, geeft NOAB een duidelijk signaal af: kwaliteit, vakinhoudelijke ontwikkeling en het naleven van afspraken zijn geen vrijblijvende onderdelen van (aspirant-)lidmaatschap.