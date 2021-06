Breda de mist in met aanbesteden

Breda heeft in 2020 voor 13 miljoen euro niet Europees aanbesteed, terwijl dat wel had gemoeten. De gemeente gaat al jaren in de fout. PwC waarschuwt voor mogelijke gevolgen.

Beperking

PwC heeft de Bredase jaarrekening over het jaar 2020 goedgekeurd met beperking. Hoewel het Meerjarig Verbeterplan ertoe had moet leiden dat er minder foutief wordt aanbesteed is het bedrag juist fors toegenomen, van 3 naar 13 miljoen. Volgens PwC zit het probleem onder meer bij verkeerde procedures. Zo wordt een opdracht enkelvoudig aan iemand gegund, bijvoorbeeld omdat de gemeente snel iemand nodig heeft. De verantwoordelijke VVD-wethouder zegt: ‘Er zijn veel fouten gemaakt. Dat ligt ook aan de grote ambities en de hoge werkdruk. We zullen het systeem bij moeten stellen. We zijn letterlijk door het ijs gezakt en moeten het volgend jaar echt goed gaan doen.’

Procedures

Breda, een stad met 180.000 inwoners, kan zich heel wat problemen op de hals halen als grote opdrachten niet Europees worden aanbesteed, zegt hoogleraar Europees recht en advocaat Elies Steyger tegen BN/De Stem. ‘Andere bedrijven die belangstelling zouden hebben gehad, kunnen een kort geding aanspannen en het Rijk kan een sanctie opleggen.’ Dit kan tot 6 maanden nadat een contract is afgesloten. De consequentie kan zijn dat het contract vernietigd wordt. Daarna moet er alsnog Europees aanbesteed worden en duurt alles nog langer. Daarnaast kan het Rijk een sanctie aan de gemeente opleggen.

Bron: BN/De Stem