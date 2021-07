Vermetten | accountants en adviseurs neemt Accountenz+ over

Vanaf 1 juli sluit Accountenz+ zich aan bij het Brabantse accountancy- en advieskantoor Vermetten | accountants en adviseurs.

200 professionals

Vermetten | accountants en adviseurs is een full service accountants- en adviesorganisatie voor ondernemers en particulieren in binnen- en buitenland. Bij het kantoor werken zo’n 200 professionals vanuit diverse regiokantoren in Midden- en West-Brabant, waaronder Roosendaal, Gilze, Diessen, Etten-Leur, Made, Tilburg en Waalwijk. Accountenz+, gevestigd in Roosendaal, is een advieskantoor voor MKB ondernemingen, DGA’s en vermogende particulieren.

Accountenz+

De diensten van Accountenzplus worden voortgezet onder de naam Vermetten | accountants en adviseurs. Eind dit jaar verhuizen de medewerkers naar de hoofdlocatie aan de Vughtstraat 30 in Roosendaal. Accountenz+ kiest voor aansluiting bij Vermetten om de dienstverlening te kunnen verbreden en verdiepen. Naast de reguliere diensten op het gebied van accountancy en belastingadvies biedt Vermetten | accountants en adviseurs onder andere audits, corporate finance, juridische dienstverlening, vastgoedadvies, financial planning, HR-advies en estate planning. Tevens is Vermetten aangesloten bij het internationale accountancy- en tax-netwerk TGS Global dat vertegenwoordigd is in vijftig landen wereldwijd. Met de overname versterkt Vermetten | accountants en adviseurs haar positie in het Brabantse.