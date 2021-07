Onderzoek ING naar ongebruikelijke transacties brengt internationale factuurfraude aan het licht

In Den Haag en Rijswijk zijn dinsdag twee verdachten aangehouden op verdenking van internationale factuurfraudes, meldt de FIOD. De fraude kwam aan het licht na digitaal onderzoek van ING naar enkele ongebruikelijke transacties.

Geldezels

Het vermoeden is dat de verdachten via hacks facturen vervalsten en deze facturen gebruikten om (buitenlandse) bedrijven geld te laten overboeken naar Nederlandse bankrekeningen. Deze rekeningen stonden echter op naam van zogeheten geldezels, meldt de fiscale opsporingsdienst. De verdachten beschikten over inloggegevens en soms een tweede bankpas van de bankrekening van de geldezels. Tijdens de doorzoekingen is er beslag gelegd op 12 bankrekeningen, telefoons, bankpassen en administratie. De verdachten zijn vermoedelijk ook betrokken bij ‘vriend in noodoplichting’ (Whatsapp fraude).

Onderzoek ongebruikelijke transacties ING

De fraude kwam aan het licht na digitaal onderzoek van ING. De bank heeft vervolgens aangifte gedaan tegen onder meer diverse geldezels en andere betrokkenen. Het bleek dat er na storting grote bedragen in contanten werden opgenomen, wat afweek van het normale gebruik van de bankrekening. Ook waren er nog andere indicaties waardoor de transacties ING opvielen. Vanaf medio 2020 is geprobeerd om aan ruim 900.000 euro te komen, daarvan is ruim 600.000 euro door ING veiliggesteld.

Rekeningnummers aangepast

De buitenlandse bedrijven dachten dat ze geld overmaakten voor prestaties en leveringen van de bekende zakenrelaties, maar feitelijk boekten ze de gelden over naar bankrekeningen van geldezels. Dit was mogelijk doordat de fraudeurs de communicatie tussen betrokken bedrijven hebben aangepast. Hierdoor konden de rekeningnummers van begunstigde bedrijven worden aangepast, zodat de facturen werden betaald op rekeningen van de geldezels.

De meeste bedrijven hebben aangifte gedaan bij de politie in het land van hun vestigingsplaats. Het strafrechtelijk onderzoek in Nederland staat onder leiding van het Functioneel Parket.