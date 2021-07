Betere bescherming voor melders bij kleine Wwft-instellingen

Kleine Wwft-instellingen ervaren soms onvoldoende waarborgen van hun veiligheid na het doen van een melding van een ongebruikelijke transactie, met name als de door de FIU verdacht verklaarde transactie als bewijs in het strafdossier wordt toegevoegd en dan door de betrokkenen kan worden gezien wie de melding heeft gedaan. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst er op dat sinds kort een betere bescherming van de melder geldt.

Dreigingsrisico’s nagaan

Als het voornemen bestaat om een door een kleine instelling gemelde ongebruikelijke transactie, die vervolgens door de FIU-Nederland verdacht is verklaard, als bewijs in het strafdossier toe te voegen, ondernemen de opsporingsdiensten in het vervolg eerst nadere actie. Met inachtneming van de wettelijke kaders wordt in zulke gevallen contact opgenomen met de desbetreffende melder om na te gaan of er (voorziene) dreigingsrisico’s zijn als de door de FIU-Nederland verdacht verklaarde transactie als bewijs in het strafdossier wordt toegevoegd.

Kamerbrief minister

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft dit in november vorig jaar laten weten via een brief aan de Tweede Kamer. De minister merkt hierbij nadrukkelijk op dat een melder van een ongebruikelijke transactie te allen tijde zelf contact kan opnemen met de politie bij (voorziene) dreigingen. Dergelijke signalen worden zeer serieus opgepakt, en de overheid kan dan (aanvullende) maatregelen nemen in het kader van het stelsel bewaken en beveiligen.

Anonimiseren gegevens

Daarnaast kan het OM bezien of gebruik kan worden gemaakt van de bestaande wettelijke kaders, die in uitzonderlijke gevallen kunnen worden toegepast, ter bescherming van de melder. Daarbij moet worden gedacht aan het kunnen anonimiseren van de gegevens van de meldingsplichtige instelling in het strafdossier. Voor de goede orde is van belang dat anoniem melden niet tot de mogelijkheden gaat behoren, licht het BFT toe. De FIU-Nederland en het OM maken deze aangescherpte werkwijze kenbaar aan Wwft-instellingen en binnen het OM en de opsporingsdiensten.