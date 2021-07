Moeizame start TONK, regeling wordt ruimhartiger toegekend

De TONK-regeling ging begin dit jaar in. Al snel werd duidelijk dat de TONK enerzijds minder vaak werd aangevraagd dan gedacht en anderzijds dat de hoogte van de financiële tegemoetkoming sterk per gemeente verschilde. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken in een Kamerbrief waarin hij een update geeft over de steunregeling. De TONK is bedoeld voor huishoudens die er door de coronacrisis aanzienlijk in inkomen op achteruit zijn gegaan, waardoor zij vaste lasten als hypotheek of huur niet meer kunnen betalen.

Bekendheid en budget moesten omhoog, werd begin dit jaar snel duidelijk. Het kabinet verdubbelde het budget naar 260 miljoen euro. Minister Koolmees ging veelvuldig met bestuurders van gemeenten, VNG en Divosa in gesprek over de inzet van de regeling.

Veel gemeenten passen regeling aan

Die inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen, schrijft minister Koolmees nu. Uit een enquête van Divosa blijkt dat veel gemeenten de regeling in hun gemeente hebben aangepast of dat voornemens zijn te gaan doen. Bijvoorbeeld door het ophogen van de uitkering of het laten vervallen van de vermogenstoets. Gemeenten doen veel inspanningen om mensen te bereiken die mogelijk geholpen kunnen worden met de TONK, door mensen die eerder een aanvraag deden actief opnieuw te benaderen en door de aanvraagprocedures te vergemakkelijken.

De TONK-regeling is, net als de andere regelingen uit het steunpakket, verlengd tot en met 30 september van dit jaar. Huishoudens in financiële nood kunnen dus langer gebruik maken van de ondersteuning

Kamerbrief voortgang TONK