Feuilleton-Professional-in-de-knel-(9): Bereidheid jonge mensen om voor accountancy te kiezen…

Nog twee Zoomlessen te gaan, dacht Susan en dan zou ze haar eindopdracht mogen verdedigen tijdens de laatste bijeenkomst. Die laatste bijeenkomst, zo hoopte de coördinator van de opleidingen, zou fysiek zijn. Vandaag had ze weer les van Cees. Vanmorgen had ze Hielke naar de kinderopvang gebracht en op de terugweg had ze even stilgestaan voor het raam van een makelaarskantoor.

Ze was nieuwsgierig naar de prijzen die op dit moment werden gevraagd voor een eengezinswoning in de buurt. Want nu het erop leek dat thuiswerken onderdeel zou blijven uitmaken van haar werkzame bestaan, merkte ze dat ze behoefte had aan een eigen werkplek met meer privacy. Ze had het er nog niet met Rick over gehad. Maar die zou zeker vragen wat het wel niet ging kosten en of ze dat dan wel konden betalen? Vanuit een huurappartement een overstap maken naar een eengezinswoning dat was vanuit financieel perspectief bezien nu eenmaal een hele stap. Susan zag dat er niet veel te koop was in de buurt en wat er aangeboden werd viel buiten hun budget. Ze zou een dezer dagen wel eens gaan kijken op Funda. Wat wordt er nog meer aangeboden in de buurt en zit daar iets betaalbaars tussen?

Innovatie en accountants …

Inmiddels zat ze voor haar scherm en opende Cees de les. “Welkom, vandaag zou ik het met jullie willen hebben over innovatie. Want dat is op de een of andere manier een beladen thema in de accountancybranche. Ik weet ook niet waarom, maar het is iets waar ik iedere keer weer tegenaan loop. Mijn eerste vraag aan jullie is, wat roept het woord innovatie op en wat vind je nu echt innovatieve ontwikkelingen in de accountancybranche. Denk daar het komende kwartier eens over na in de Breakout rooms.”

In de Breakout room waar Susan deel vanuit maakte, werden eerst de persoonlijke ervaringen van de afgelopen week uitgewisseld. Voor die social talk was nu gelegenheid, want als er straks pauze was dan ging het scherm op zwart en moest je jezelf zien te vermaken. Op een gegeven ogenblik riep iemand. “We hebben nog vijf minuten. Wat gaan we straks aan Cees vertellen.”

“Waarom moeten we als accountants eigenlijk iets van innovatie vinden? We kijken toch alleen naar de cijfers?” zei Teun.

“Inderdaad, innovatie is iets voor andere adviseurs. We hebben het er bij ons op kantoor ook nooit over,” klonk er instemmend door Pauline.

“Ik heb een klant die heel innovatief is. En die vraagt ook wel eens aan mij, hoe ik aankijk tegen innovatie,” zei Els. Op het scherm zag ze dat de Breakout sessie werd beëindigd en binnen 50 seconden weer centraal les zouden krijgen.

… is een moeilijk huwelijk

Toen Cees aan iedere groep had gevraagd wat het gesprek had opgeleverd, concludeerde hij dat zijn stelling vooraf dat accountants en innovatie een moeizaam huwelijk is, nog maar eens onderstreept werd.

“Natuurlijk zijn jullie op dit moment druk. En Corona zorgt er ook nog eens voor dat jullie extra druk zijn. Maar dit zou juist het moment moeten zijn waarop je tijd en energie zou moeten steken in innovatie. Daarbij moet je niet de fout maken om te denken dat anderen wel innovatieve oplossingen voor jou of je kantoor gaan bedenken? Waarom zouden ze? Je wordt alleen succesvol met innovatie als je als kantoren met elkaar gaat samenwerken om bepaalde problemen op te lossen. Tegelijkertijd zie ik nog veel oud denken. Vennoten van kantoren die van mening zijn dat ze hun innovatieve ideeën voor zichzelf moeten houden. Die bang zijn om te delen omdat ze denken dat daarmee hun winstaandeel onder druk komt te staan. De wil om te investeren in tijd en geld is trouwens ook een belangrijk reden waarom er zo weinig innovatiefs gebeurd in jullie branche.”

“Maar mijnheer,” zei Teun. “Kunt u een voorbeeld geven van een onderwerp waar onze branche dan achterloopt als het om innovatie gaat? We hebben toch al heel veel tijd gestoken in procesoptimalisatie en bij ons op kantoor zijn we ook al jaren actief met Scan & Herken. Ik zou zo niet weten wat we nog meer kunnen doen.”

Benadering accountantsvak

“Ik denk dat er meerdere onderwerpen zijn die vragen om een innovatieve aanpak door accountants. Maar ik zal er een noemen. Arbeidsmarkttekort en werkdruk. Ik spreek heel veel van jullie bazen, die denken dat dit vraagstuk zich wel vanzelf oplost. Dat er straks weer een overvloed aan personeel zal zijn. Maar dat zeggen ze niet op basis van feiten. Statistieken tonen aan dat het accountantsberoep met vergrijzing te maken heeft, steeds meer afgestudeerde accountants kiezen voor een baan in het bedrijfsleven en de startsalarissen in jullie beroep zijn pover. Dus de bereidheid bij jonge mensen om voor accountancy te kiezen zal in de toekomst nog minder worden. Nu kan je als branche wel blijven hopen op meer mensen, maar dat gaat niet gebeuren. Dus zal je na moeten denken hoe je mensen blijvend kunt vervangen door technologie. Bijvoorbeeld door vergaande robotisering van werkzaamheden. Waarom kan een robot geen jaarrekening samenstellen of een fiscale aangifte doen?”

“U onderschat ons werk,” gaf Pauline aan. “Als u wist wat wij er nog allemaal aan fouten uithalen en hoeveel persoonlijke controles we nog moeten doen volgens de regelgeving. Dat gaat echt niet zonder mensen.”

“Dus wat in de regelgeving staat kan niet worden gedigitaliseerd?” vroeg Cees

“Nee, want als de toetser komen of de AFM dan hang je,” gaf Pauline aan. “Mijn vennoten zijn straks superblij als ik afgestudeerd ben, want dan kunnen ze een deel van de dossiercontrole aan mij overlaten.”

“Ik ben toch bang dat dit een verkeerde benadering van het accountantsvak is,” stelde Cees. ”En dat juist die benadering ervoor zorgt dat de manier waarop het accountantsvak nu wordt ingevoerd steeds minder relevant wordt. Ik geloof echt wel dat er een toekomst is voor de accountant, maar niet voor het vak zoals dat nu wordt beoefend. Vraag en aanbod sluiten totaal niet op elkaar aan. En de bereidheid om daar echt verandering in aan te brengen is minimaal. En de werkelijke reden daarvan is dat jullie bazen nog steeds genoeg verdienen.”

Jan Wietsma

