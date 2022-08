Feuilleton | Sanne Kierstra, mkb-accountant in 2026 (13):  De man die tegenover hem zit is te serieus met zijn onderneming bezig, dat is geen oplichter …

“Wat vind je ervan?” vraagt Karl aan Johan. Karl heeft zojuist het dashboard dat hij heeft ontwikkeld aan Johan laten zien. “Ik denk dat ik hier wel wat mee kan. Ik zie nu in ieder geval welke zaken om aandacht vragen.”

“Kijk,” zegt Karl en hij navigeert met zijn muis naar een aandachtspunt. “Als je hier dan klikt dan kan je vervolgens verder inzoomen op de details. Waardoor je een nog beter inzicht hebt in de mogelijke oorzaken.”

“Dat ziet er goed uit. Zo krijg ik inderdaad meer grip op mijn business.” Johan grijnst.

“En pak nu je telefoon er eens bij.” Johan doet wat Karl vraagt.

“Als je nu je eigen klantenapp van ons kantoor opent dan zie je dezelfde informatie daar ook verschijnen.”

Johan kijkt naar zijn telefoon daarmee ontgrendelt hij de app. “Dat ziet er inderdaad fantastisch uit.”

“Zo heb je dus altijd inzicht in je totale bedrijfsvoering en we hebben ook het dashboard van de software die Jasper gebruikt geïntegreerd. Dus je hoeft maar een keer in te loggen.”

Johan keek Karl aan. “Slim.”

“Maar het mooiste heb ik je nog niet laten zien. Als je op dit symbool klikt, dan krijg je zicht op de toekomstige ontwikkeling van je bedrijfsresultaten. Daarbij heb je meerdere opties en kun je kiezen voor meerdere scenario’s. In scenario 1 zie je wat de effecten op je bedrijfsresultaten zijn als je helemaal niet bijstuurt.”

“Dat ziet er niet goed uit.”

“Nee, maar je bent nu op tijd gewaarschuwd dus kun je actie ondernemen. Als je bijvoorbeeld op 1 oktober je prijzen met 5% verhoogd dan zie je in scenario 2 wat daar de effecten van zijn. Daarbij zorgt het data platform, waarop wij deze app hebben gemaakt, ervoor dat er altijd rekening wordt gehouden met de meest actuele cijfers uit allerlei databronnen. Als bijvoorbeeld nieuwe maatregelen worden afgekondigd op Prinsjesdag dan rekent de app daar een dag later al mee door. Maar ook ‘voorspellingen’ van het CPB worden meegenomen en ontwikkelingen op bijvoorbeeld de grondstoffenmarkt.”

“Dat is wel heel bijzonder. Heeft die app het nooit mis?”

“Als het gaat om de inzichten tot en met vandaag niet. Tenminste als je administratie up to date is. Maar daar zorgt Jasper wel voor. Alleen als er bijvoorbeeld een storing is in de PSD-2 koppeling of een factuurkoppeling dan kan het zijn dat je niet helemaal op de informatie kunt sturen. Maar dan verschijnt er ook een rood uitroepteken in de app. Dat houdt in: er is iets mis gegaan in de verwerking! Voor de juistheid van de toekomstige scenario’s ligt dat complexer. Ik heb in het model bepaalde gevoeligheidsmarges ingesteld, maar daarvan moet de komende tijd blijken of die wel of niet juist zijn. Maar in samenspraak met Sanne zullen we jouw model de komende tijd verder verfijnen.”

“Dus de app geeft straks aan wat ik moet gaan doen? Dat is lekker makkelijk ondernemen”

“Nee, met de app krijg je inzicht in hoe bepaalde maatregelen zouden kunnen uitpakken. Maar de app weet niet of er morgen een pandemie uitbreekt, een burgeroorlog of dat er een grote brand uitbreekt bij jouw toeleverancier waardoor je ineens geen beschikking meer hebt over materialen. In het model is wel een risicoregister ingebouwd, waarmee we rekening houden met de kans en de impact, maar het model zegt niet op 28 januari 2027 brand het huis van een klant waar jij een warmtepomp wil plaatsen af.”

“Nee, dat snap ik. Ik denk dat ik er maar eens mee aan de slag ga.”

“Dat moet je zeker doen. Ik zal je ook nog een paar linkjes toesturen van wat filmpjes en animaties waarin wat ik je net heb verteld nog eens wordt uitgelegd. En Sanne zal zeker in het begin regelmatig contact met je opnemen voor het delen van je ervaringen.”

“Heb je nu nog vragen?” Karl aarzelt. Zal hij nu recht op de man af vragen of Johan toevallig ook Jan Janssens kent. Maar hij houdt zich in. De man die tegenover hem zit is te serieus met zijn onderneming bezig, dat is geen oplichter. Willem had nog vast nog teveel last van zijn verleden als boekenonderzoeker bij de Belastingdienst. Karl is blij dat Johan zo enthousiast is. Er zitten nog veel meer snufjes in de app, maar die heeft Karl voorlopig uitgezet. Belangrijk is dat Johan de app gaat gebruiken, daarmee helpt hij niet alleen zichzelf maar uiteindelijk ook alle andere ondernemingen die gebruik maken van het dataplatform.

Johan stapt op en schuift zijn stoel aan.

“Ik loop even met je mee” zegt Karl. “Dan kan je meteen even kennis maken met Willem de fiscalist die ervoor zorgt dat je niet teveel belasting betaald.”

“Belasting betalen vind ik niet erg hoor.”

Karl loopt de gang op en na een paar stappen stopt hij en klopt op de deur van Willem.

“Binnen”

“Ik dacht ik laat je even kennismaken met Johan”

Johan stapt naar voren en steekt zijn hand uit. Willem is verbouwereerd. Staat haastig op en struikelt bijna als hij zijn stoel achteruit schuift. Pakt de uitgestoken hand. “Willem Spelbos, aangenaam kennis te maken.”

“Wederzijds. Jij bent dus de man die ervoor zorgt dat ik geen fiscaal gedoe krijg en netjes binnen de lijnen blijf kleuren.”

“Ja, ja,” zegt Willem stamelend. “Daar ben ik wel voor aangenomen.” Er verschijnt een grimas op zijn gezicht.

“Nou we spreken elkaar nog wel,” zegt Johan. “Ik moet er vandoor. Ik vind de uitgang wel.” Hij steekt zijn hand op en loopt weg.

Jan Wietsma

