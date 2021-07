Feuilleton Professional in de knel (5): Thuiswerkdagroutines

“Het zou mooi zijn, als we weer onbekommerd naar kantoor kunnen,” zei Susan tegen Els terwijl ze met een lepeltje de muntblaadjes in een glas met heet water naar beneden drukte. “Ik kijk er naar uit om samen met collega’s een praatje te maken bij het koffieapparaat. Eens te horen hoe het privé met iedereen gaat. Het laatste bioscoopbezoek evalueren en ook eens lekker roddelen over een klant. In onze Zoom meetings komen we daar niet echt aan toe. Het blijft allemaal erg zakelijk.”

Ze duwde de muntblaadjes nog een keer naar beneden.

“Het is zeker pittig voor jou en je collega’s. Ik besef me meer en meer hoe belangrijk de sociale interactie tussen onze medewerkers is. Maar ik sta er ook niet altijd bij stil. Sorry daarvoor.”

Susan glimlachte. “Je hebt natuurlijk ook allerlei zaken aan je hoofd. Gelukkig weten we het in onze vriendengroep nog wel gezellig te maken. We hebben onlangs een online pubquiz gedaan en dat was superleuk.”

“….en het past binnen de werkkostenregeling”

Die online pubquiz was een idee van Rick en hij had alles geregeld en ervoor gezorgd dat iedere stel zijn eigen borrelpakket had ontvangen. Alleen al bezig zijn met de voorbereidingen had hem en Susan energie gegeven en hun vrienden waren ook enthousiast. Maar ze miste de gezellige avonden met vriendinnen en Rick had al maanden niet meer in de voetbalcompetitie mee kunnen doen. Ze was blij dat Hielke nog zo jong was en niet veel mee kreeg van een samenleving die compleet verstoord was.

“Misschien is het een idee,” opperde Susan “dat we binnenkort als collega’s een keer samen gaan koken via Zoom, volgens mij zijn er wel koks te vinden die dat faciliteren. Ik zag laatst op Instagram een filmpje van een bedrijf die dat ook had gedaan en dat zag er best gezellig uit.”

Susan zag dat Els met haar vingers tegen haar wang tikte en nadacht.

“Dat vind ik wel een goed idee van jou. Zou je mee willen helpen met organiseren? En het past volgens mij ook allemaal binnen de werkkostenregeling.”

Susan voelde dat ze geïrriteerd raakte. Altijd maar weer die fiscale toetsing. Stel je voor dat het teveel geld ging kosten. Maar ze besloot haar humeur er niet teveel door te laten verpesten. Els omarmde het, dus nu kon ze er mee aan de slag.

Ruimte om verder te ontwikkelen

Daarna vroeg Els hoe het met haar studie ging? Susan gaf aan dat ze nog een paar lessen moest volgen en dat zij dan het theoretische deel volledig had afgerond. Daarna wilde ze met de praktijkopleiding beginnen. Volgens Els moest dat geen probleem zijn, we houden je graag vast.

Susan hoopte dan wel dat Els begreep dat ze dan niet meer de hele tijd met samenstellen bezig hoefde te zijn. Tijdens het vak Managementaccounting had ze ontdekt, hoe leuk het was om met andere werkzaamheden bezig te zijn dan samenstellen. De klant voor wie ze een adviesopdracht had uitgewerkt was tevreden geweest. Maar daarna had ze niet meer de kans gekregen om nieuwe adviesopdrachten op te pakken. Hoewel dat volgens Els echt wel op de planning stond. “We hebben nu een tekort aan mensen. Audit, samenstellen en aangifte verzorgen zijn werkzaamheden die altijd voorgaan. Dat is toch de voornaamste reden waarom klanten bij ons komen.”

Susan was teleurgesteld maar legde zich erbij neer. Eerst de opleiding maar afmaken, daarna kon ze altijd nog besluiten om iets anders te gaan doen als De Wolf & Meren haar niet meer kansen bood. Van collegatrainees begreep ze dat er meer waren die een overstap naar een andere organisatie overwogen. Hoewel er ook enkelen waren die op het kantoor waar ze werkzaam waren alle ruimte kregen om zich verder te ontwikkelen. Waarom het ene kantoor veel meer ruimte gaf aan medewerkers dan het andere, kon Susan niet zo goed plaatsen.

Het laatste deel van het gesprek ging over de dagelijkse werkzaamheden van Susan. Liep het goed met de planning? Welke klanten hebben extra aandacht nodig, nu de lockdown maar door gaat?

Susan gaf aan dat ze nog contact had gehad met Dimitri, die nog een aantal vragen over de NOW-regeling had. “Ik kon trouwens niet al zijn vragen beantwoorden. Maar daar had hij begrip voor.”

“Ja, en ik denk dat die onduidelijkheid nog wel even zal duren. NOW is in een paar weken uit de grond gestampt en daarbij was het lastig om met allerlei uitzonderingen rekening te houden. Wat belangrijk is dat jij en ik geen dingen doen of beloven die we niet waar kunnen maken. Maak je wel een aantekening van de punten die nu nog niet helder zijn?”

“Natuurlijk doe ik dat.” Susan klonk verontwaardigd.

“Misschien kunnen we dan alle vragen die er nu zijn bundelen en inbrengen bij het NBA-helpt team”

Daarna sloot Els de Zoommeeting af. Susan keek op de klok, ze moest opschieten. Boodschappen doen en daarna Hielke bij de kinderopvang ophalen. Ook een thuiswerkdag was zo maar voorbij.

Jan Wietsma

