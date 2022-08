Feuilleton | Sanne Kierstra, mkb-accountant in 2026 (15): Voorspellingen 2008, 2014, 2018

Sanne maant haar kinderen op te schieten met het ontbijt. Ze staat er deze ochtend alleen voor en om 9.00 uur heeft ze een interview. Toen ze de afspraak maakte, was ze vergeten dat Tim die ochtend niet thuis zou zijn.

Hij kon dan ook niet helpen om de kinderen naar de kinderopvang en school te brengen. Natuurlijk zou ze de afspraak nog kunnen verzetten, maar ze heeft vandaag nog genoeg andere deadlines en ze wil de student met wie ze de afspraak heeft ook niet teleurstellen. Daar komt bij dat ze het thema van het gesprek ook erg interessant vindt: accountants en technologie.

Als Sanne iets over negenen haar Teams-app opent, ziet ze dat Anouk Sanchez al op haar wacht.

“Sorry dat ik iets later ben.”

“Geef niets, fijn dat je tijd hebt kunnen vrijmaken voor dit gesprek.”

“Vind je het goed dat ik nog even iets te drinken pak?”

“Ga je gang.”

Even later zit Sanne met een glas verse thee achter het scherm.

“Heb je er bezwaar tegen als ik het gesprek opneem?” vraagt Anouk. Sanne geeft aan geen bezwaar te hebben.

“Het onderwerp waar ik het dus over wil hebben is Accountants en technologie. Waarbij ik vooral aandacht besteed aan de vraag in hoeverre accountants zelf initiatief nemen om meer te doen met technologie. Dwingen ze technologische innovaties af of zijn ze meer volgend en gaan ze pas aan de slag als bepaalde technologie zich aandient?”

“Nou, daar wil ik wel wat van zeggen. Ik denk dat veel accountants best wel een beetje afwachtend zijn. Dat komt ook omdat hun klanten vaak helemaal niet doorhebben wat er kan met technologie.”

“Interessant. Ik heb zelf ook wat vooronderzoek gedaan en daarbij viel het mij op dat accountants vaak grote ambities uitspreken als het gaat om de inzet van technologie. Zo is er in 2008 een project Zilch geweest. Dat heeft geresulteerd in een jaarverslag waarbij voorspellingen werden gedaan over de inzet van technologie in 2020. Daarbij viel mij op dat het grootste deel van de accountantswerkzaamheden volledig gedigitaliseerd zouden zijn. Ook zou er, dankzij de technologie, intensief door accountants worden samengewerkt. Het is interessant om met de wetenschap van 2026 terug te kijken naar de kansen en mogelijkheden die accountants in 2008 zagen. Tegelijkertijd vroeg ik me af: waar komt/kwam dat optimisme vandaan?”

“Ja, in 2008 wist ik nog niet eens of ik accountant wilde worden,” reageert Sanne. “Maar ik herken het beeld van de inzet van technologie om problemen in de accountancy te overwinnen wel. Zo heeft de NBA in 2018 een vernieuwingsagenda omarmd waarin ook weer eens wordt benadrukt dat accountants de nieuwste digitale technieken zullen inzetten om de kwaliteit van hun werkzaamheden te verhogen. Maar in veel gevallen gebeurt dat niet.”

“Hoe komt dat?”

“Ik denk dat de beroepsgroep iedere keer een vlucht naar voren neemt om de kritiek die men krijgt van toezichthouders, opiniemakers en stakeholders te pareren. Zeker als het gaat om thema’s als fraude, continuïteit en – als we niet oppassen – gaat straks hetzelfde gebeuren met ESG. Er wordt te vaak gedacht: er is zoveel mogelijk met technologie. Maar wat we vergeten, is het voeren van fundamentele discussies over wat er nu wel en niet mogelijk is met technologie en minstens zo belangrijk: wat mag je verwachten van een accountant bij deze onderwerpen?”

“Dus jij zegt eigenlijk: we overschatten de mogelijkheden die technologie biedt?”

“Ik denk dat we er met elkaar te weinig werk van maken om de mogelijkheden die technologie biedt ook daadwerkelijk uit te nutten. Iedereen probeert het wiel opnieuw uit te vinden en als je van jezelf vindt dat je te klein bent, dan besteed je er al helemaal geen aandacht aan, tenzij de kantooreigenaar zelf heel erg geïnteresseerd is in de mogelijkheden van technologie. Tenminste, dat was toch jarenlang de teneur! Ik denk dat wij met Advanced Accountants laten zien dat het ook anders kan.”

Anouk vertelt over haar vooronderzoek. “Gebrek aan accountants die samenwerken om zo een boost te geven aan de uitstraling van de beroepsgroep is volgens mij ook een rode draad in de geschiedenis van accountants. Zo stuitte ik bij mijn onderzoek op een boekje getiteld Een dag uit het leven van Klaas Ruiter, echtgenoot, vader en accountant. Een boekje geschreven in 2013 waarin hij vooruitblik naar 2017. In dat boekje wordt gesproken over een Audit Expertise Centrum, een platform waarbij kantoren in de auditpraktijk intensief met elkaar samenwerken om zo de mogelijkheden die technologie biedt uit te nutten. Dat platform begint nu een beetje vorm te krijgen, maar het heeft wel heel lang geduurd. Herken je dat?”

“Bij Advanced Accountants richten we ons vooral op het ondersteunen van mkb-ondernemers bij vraagstukken die betrekking hebben op het financieel robuust maken en houden van hun onderneming. Maar sommige klanten van ons die controleplichtig zijn laten zich inderdaad ondersteunen door een accountantskantoor dat aangesloten is bij een auditplatform. Maar dat heeft toen wel heel veel voeten in de aarde gehad. Terwijl het economisch bezien juist heel verstandig is om veel met elkaar samen te werken. Wat betreft zouden mijn collega’s zich wat meer kunnen verdiepen in de inzichten van John Nash. Deze Nobelprijswinnaar heeft aangetoond dat er door samenwerking uiteindelijk een evenwicht ontstaat waarin iedereen winst kan boeken.”

“Die theorie die ken ik. Maar waarom doen accountants dat dan niet?”

“Ja, dat weet ik ook niet precies. Misschien is het wel een onderling gebrek aan vertrouwen. Ik merk in gesprekken vaak dat mijn collega’s de mond vol hebben over vertrouwen. Dat ze vertrouwensfunctie in het maatschappelijk verkeer vervullen. Dat ze vertrouwen toevoegen. Maar zodra het gaat om het onderlinge vertrouwen, dan zie ik dat mijn collega’s beginnen te schuiven. En zelf heb ik daar ook wel eens last van. Kennelijk zijn we er ieder voor zich toch van overtuigd dat we slimmer zijn dan de rest en dat we daar een economisch voordeel uit kunnen halen. Misschien moeten we ook nog maar een keer bij Daniel Kahneman in de leer.”

“Dank je voor het gesprek. Ik vond het zeer interessant. Ik werk het interview uit en stuur je het toe. Als er dan nog zaken instaan die volgens jou onjuist zijn of die je wilt aanvullen, dan kan dat natuurlijk altijd.”

“Ik vond het ook interessant. Succes met je onderzoek.” Sanne sloot de Teams-app af. Ze constateerde dat ze nog net voldoende tijd had om een nieuwe kop thee te halen voordat de volgende afspraak zou beginnen.

Jan Wietsma

Eerdere afleveringen:

Feuilleton | Sanne Kierstra, mkb-accountant in 2026 (1): Op weg naar je werk

Feuilleton | Sanne Kierstra mkb-accountant in 2026 (2): “Advanced Accountants. Daar moet ik zijn dacht ik”

Feuilleton | Sanne Kierstra mkb-accountant in 2026 (3) Nerds, data analyse en Environmental, Social en Governance (ESG)

Feuilleton | Sanne Kierstra, mkb-accountant in 2026 (4): De naam zegt hem niets. Maar dat gezicht

Feuilleton | Sanne Kierstra, mkb-accountant in 2026 (5): Uw generatie gaat met pensioen dus er is keuze genoeg! En uw kantoor is ook minder interessant omdat …

Feuilleton | Sanne Kierstra, mkb-accountant in 2026 (6): Regelgeving leunt te vaak op oude principes en sluit te weinig aan bij wat nu nodig is

Feuilleton | Sanne Kierstra, mkb-accountant in 2026 (7): Cash Conversion Cycle heeft niets te maken met fietsen

Feuilleton | Sanne Kierstra, mkb-accountant in 2026 (8): Waarom je geen vennoot wil worden

Feuilleton | Sanne Kierstra, mkb-accountant in 2026 (9): Ik denk dat accountants een belangrijke rol spelen. Maar de wereld redden?

Feuilleton | Sanne Kierstra, mkb-accountant in 2026 (10): onzekerheid als zekerheid…

Feuilleton | Sanne Kierstra, mkb-accountant in 2026 (11): Hoe weet je nu echt wie iemand is?

Feuilleton | Sanne Kierstra, mkb-accountant in 2026 (12): aan het twijfelen brengen…

Feuilleton | Sanne Kierstra, mkb-accountant in 2026 (13): De man die tegenover hem zit is te serieus met zijn onderneming bezig, dat is geen oplichter …

Feuilleton | Sanne Kierstra, mkb-accountant in 2026 (14): Een zelf geconstrueerde herinnering of…