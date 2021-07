Koenen en Co breidt uit naar Brabant

Koenen en Co Accountants en Adviseurs opent in september in Helmond de vierde vestiging. Het is naast de drie Limburgse kantoren de eerste vestiging in Noord-Brabant.

Het op het mkb gerichte bedrijf telt ruim 250 medewerkers en biedt diensten op het gebied van accountancy, fiscaal en financieel advies, begeleiding bij koop- en verkooptrajecten en IT-advies rondom administratie en bedrijfsinrichting. Koenen en Co heeft al vestigingen in Maastricht, Roermond en Venlo. De aanleiding voor het openen van een nieuw kantoor is ‘de enorme en prachtige bedrijvigheid in de regio Helmond’, geeft partner Bart Kranen aan. ‘Met het openen van de nieuwe vestiging kunnen we ons netwerk van klanten en personeelsleden uitbreiden, waardoor we onze hoogwaardige service kunnen (blijven) leveren aan onze klanten. Ook hier in de regio. Bovendien sluit het naadloos aan bij onze ambities om te groeien.’

‘Marktleider in Limburg’

De vestiging in Helmond biedt alle diensten die Koenen en Co in huis heeft: advies en ondersteuning op het gebied van accountancy, fiscaal en financieel advies, Financial Advisory Services, de Werkgeversdesk, Audit & Assurance en IT Advies & Assurance. ‘We zetten met de stap naar Helmond als marktleider in Limburg een stap buiten onze mooie provincie in een aanpalend marktgebied’, aldus partner Nico van Knippenberg.

Koenen en Co Helmond opent vanaf september aan de Schootense Dreef 22.