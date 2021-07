Explosieve toename van schade door spoofing

De schade door bankhelpdesk-oplichting (spoofing) neemt nog steeds sterk toe, vooral onder ouderen. Dat meldt de Betaalvereniging Nederland. In 2020 bedroeg de totale schade door bankhelpdeskoplichting bijna 27 miljoen euro. In het huidige tempo kan de totale schade in 2021 oplopen naar 40 miljoen euro. Per maand worden er nu zo’n 300 voorvallen bij banken gemeld. De gemiddelde schade per slachtoffer beloopt al gauw 10.000 euro.

Bankhelpdeskoplichting

Bij bankhelpdeskoplichting belt een oplichter namens de bank van het slachtoffer. Daarbij ziet het slachtoffer soms het echte telefoonnummer van die bank op zijn of haar telefoonscherm. Omdat het misbruik van de echte telefoonnummers van banken steeds beter technisch kan worden voorkomen, blijken oplichters nu meestal vanaf een willekeurig, onbekend nummer te bellen.

Verschillende smoezen gebruikt

De oplichter doet zich voor als een medewerker van de bank en maakt het slachtoffer wijs dat zijn of haar bankrekening niet meer veilig zou zijn. Het slachtoffer kan dan onder andere worden misleid om zelf zijn hele banksaldo met één of meer overboekingen zogenaamd ‘veilig te stellen op een kluisrekening’. Steeds vaker gebruiken oplichters echter andere smoezen om hun slachtoffers grote bedragen afhandig te maken.

Oplichters komen bankpas thuis afhalen of vragen toegang tot computer

Inmiddels misleiden oplichters die zich voordoen als bankmedewerker hun slachtoffers ook om hun bankpas af te geven aan iemand die thuis langskomt. De pincode van de bankpas zou dan zogenaamd ‘veilig’ op de telefoon of op een website moeten worden ingetikt.

In toenemende mate worden slachtoffers wijsgemaakt dat ze iemand van de bank toegang moeten geven tot hun computer of smartphone, al dan niet na het downloaden en installeren van speciale software die dat mogelijk maakt. Zo krijgen de oplichters vrij spel op die computers en smartphones.

Omdat de schade toeneemt en de oplichters hun aanpak wijzigen, hebben de banken eerder dit jaar een collectieve voorlichtingscampagne gericht op ouderen gehouden. Ook via internetbankieren en mobiel bankieren blijven banken hun klanten waarschuwen.

Bron: Betaalvereniging Nederland