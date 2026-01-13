Massale steun Fed-voorzitter Powell onderstreept belang centrale bankonafhankelijkheid

Centrale banken wereldwijd hebben zich ongebruikelijk eensgezind uitgesproken ter ondersteuning van Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve. Aanleiding is de toenemende politieke druk vanuit het Witte Huis, die volgens andere bankvoorzitters een directe bedreiging vormt voor de onafhankelijkheid van het monetaire beleid.

De reden voor het uitspreken van internationale steun is een dreigend strafrechtelijk onderzoek naar uitspraken van Powell over de miljarden kostende renovatie van het hoofdkantoor van de Fed. Volgens Powell gaat het niet om de verbouwing, maar om politieke druk op het rentebeleid. Trump dringt namelijk aan op forse renteverlagingen om de economie te stimuleren en lenen goedkoper te maken. Powell heeft duidelijk gemaakt dat de Fed haar besluiten baseert op economische analyses en het publieke belang, en niet op politieke voorkeuren. Volgens hem is de dreiging met vervolging een direct gevolg van die onafhankelijke opstelling.

Massale wereldwijde steun

In een gezamenlijke boodschap benadrukken onder meer ECB-president Christine Lagarde, Bank of England-gouverneur Andrew Bailey en Pablo Hernández de Cos van de Bank for International Settlements het fundamentele belang van centrale bankonafhankelijkheid. Volgens hen is die onafhankelijkheid een noodzakelijke voorwaarde voor prijsstabiliteit en voor het goed functioneren van het financiële systeem.



“Wij spreken onze volledige solidariteit uit met het Federal Reserve System en zijn voorzitter Jerome H. Powell. De onafhankelijkheid van centrale banken is een hoeksteen van prijsstabiliteit en van financiële en economische stabiliteit en daarmee in het belang van de burgers die wij dienen. Het is daarom van cruciaal belang die onafhankelijkheid te waarborgen. Voorzitter Powell heeft zijn functie met integriteit vervuld, met focus op zijn mandaat en een onwankelbare inzet voor het algemeen belang. Voor ons is hij een gerespecteerde collega, die door iedereen met wie hij heeft samengewerkt in de hoogste achting wordt gehouden”, aldus de verklaring.

Monetaire onafhankelijkheid in het geding

Ook centrale bankpresidenten uit landen als Australië, Canada, Zuid-Korea, Brazilië, Zweden, Zwitserland en Denemarken onderschreven de verklaring. Daarnaast komt steun vanuit de Bank for International Settlements (BIS), het internationale samenwerkingsorgaan van centrale banken. Dat buitenlandse centrale banken zich zo expliciet uitspreken, is uitzonderlijk. De verklaring laat zien dat er zorgen zijn over de mogelijke aantasting van de monetaire onafhankelijkheid van de Fed, die wereldwijd wordt gezien als een pijler onder het internationale financiële stelsel.

Ook binnen VS steun

Ook binnen de Verenigde Staten groeit de steun voor Powell. Voormalige Fed-voorzitters Janet Yellen, Ben Bernanke en Alan Greenspan hebben zich publiekelijk achter hem geschaard. Zij kregen daarbij bijval van oud-ministers van Financiën, onder wie Robert Rubin en Timothy Geithner. In hun gezamenlijke verklaring spreken zij onder meer dat op deze manier ‘zeer negatieve gevolgen kan hebben voor de inflatie en het functioneren van economieën in bredere zin’. Ook ‘heeft dit geen plaats in de de Verenigde Staten, waarvan de grootste kracht juist de rechtsstaat is, die aan de basis ligt van ons economisch succes’.

Ten slotte zou inmiddels ook uit de Republikeinse hoek kritiek komen op de aanpak van de regering Trump. Volgens Amerikaanse media zou minister van Financiën Scott Bessent de president hebben gewaarschuwd dat het juridische onderzoek naar Powell grote schade toebrengt aan het vertrouwen in de financiële markten. Hij zou het onderzoek intern hebben omschreven als ‘een puinhoop’.

Bron: ANP