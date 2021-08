Technische problemen bij aanvragen TVL-vaststelling: tips

De RVO meldt dat ondernemers soms technische problemen hebben bij het beheren van een TVL-aanvraag. ‘Dit blijkt vooral het geval wanneer ze vaststelling willen aanvragen.’ De rijksdienst geeft een aantal tips om ze op te lossen.

Ten eerste zijn er problemen met het uploaden van het bestand. De RVO raadt aan een andere browser te proberen. ‘Wij adviseren sowieso Chrome voor het doen van de aanvraag.’ Daarnaast geldt een maximale bestandsgrootte van 10 MB en een maximaal aantal tekens in de bestandsnaam (inclusief extensies) van 100. Vreemde tekens als spaties, hashtags en uitroeptekens zijn niet toegestaan. Alleen jpeg-, pdf-, png- en tif-bestanden kunnen worden geüpload.

Scrollen

Soms blijkt het niet mogelijk te scrollen in het aanvraagformulier. Meestal helpt het om de pagina te verversen. Zo niet, dan helpt meestal het verwijderen van cookies en tijdelijke internetbestanden, en daarna opnieuw opstarten van de browser. Ook hier kan een andere browser inschakelen het probleem verhelpen. ‘Voor wie werkt op een mobiel apparaat zoals een smartphone of tablet: bekijk de pagina met desktopweergave. Sowieso heeft het invullen op een desktop of laptop de voorkeur.’

Taak verdwenen

Soms verdwijnt de taak voortijdig uit beeld. Dan is de taak niet weg, stelt de RVO gerust. ‘Sluit de aanvrager tijdens het indienen van de vaststelling de browser of loopt deze vast? Dan is de taak tijdelijk niet meer beschikbaar. De applicatie herkent namelijk niet dat de taak is afgerond. Deze wordt daarom tijdelijk geblokkeerd om problemen met de ingevoerde data te voorkomen. Wanneer de taak voor de vaststelling is verdwenen, betekent dit dat de taak tijdelijk vergrendeld is. Na 1 uur moet de taak weer beschikbaar zijn.’