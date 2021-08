Werknemer neemt laptop werk over: netto of bruto inhouden op salaris?

Moet je het bedrag voor de laptop netto inhouden op het salaris of mag je dit ook bruteren?

Als de werknemer de laptop tegen de waarde in het economisch verkeer van de werkgever overneemt (koopt), kan de werknemer de koopprijs betalen via inhouding op het nettoloon.

Als de werkgever de laptop verstrekt aan de werknemer, is deze verstrekking loon in natura. De waarde van de laptop bepaal je op basis van de waarde in het economische verkeer. Hierover moet de werkgever loonheffingen berekenen, inhouden en afdragen.

Dit lees je in artikel 13, lid 1 Wet op de loonbelasting en paragraaf 4.5 Loon in natura in het Handboek Loonheffingen 2021.

Waarde in economisch verkeer

In artikel 13 lid 1 van de Wet op de loonbelasting staat het volgende:

Niet in geld genoten loon wordt in aanmerking genomen naar de waarde die daaraan in het economische verkeer kan worden toegekend, met dien verstande dat ingeval door een derde, niet zijnde een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap, ter zake van het niet in geld genoten loon een bedrag aan de inhoudingsplichtige in rekening wordt gebracht, het door de derde in rekening gebrachte bedrag in aanmerking wordt genomen.

Loon in natura

Loon in natura is loon dat de werkgever niet in geld uitbetaalt. Het is een voordeel uit de dienstbetrekking en is daarom belast voor de loonheffingen.

Je kunt loon in natura aan de werknemer verstrekken (werknemer wordt eigenaar) of ter beschikking stellen (werkgever blijft eigenaar).

De waarde van loon in natura is het bedrag inclusief btw van de inkoopfactuur. Als de inkoopfactuur niet gespecificeerd is, moet je de waarde van het loon in natura reconstrueren, al dan niet aan de hand van een opgevraagde specificatie.

Als je aangifte loonheffingen moet doen en je hebt nog geen inkoopfactuur, ga je voor de aangifte uit van de offerte of van een redelijke schatting. Nadat je de factuur hebt gekregen, corrigeer je zo nodig de eerdere aangifte.

In twee gevallen moet je uitgaan van de waarde in het economische verkeer (de gebruikelijke verkoop- of winkelwaarde inclusief btw):

je hebt geen factuur van de verstrekking of de terbeschikkingstelling;

je hebt een factuur van een verbonden vennootschap.

Bron: Forum Salaris