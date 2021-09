33 Joodse NBA-leden keerden niet meer terug

Van de 56 joodse NBA-leden keerden er 33 na de oorlog niet terug. Hun namen zijn vereeuwigd op het Holocaust Namenmonument dat deze week geopend werd. De NBA adopteerde de 33 stenen waarop de namen van de vermoorde leden staan.

102.000 namen

In het Holocaust Namenmonument Nederland zijn de namen, geboortedata en leeftijden bij overlijden te vinden van ruim 102.000 Nederlandse slachtoffers van de Holocaust; zowel Joden als Sinti en Roma. Door het adopteren van de 33 namen heeft de NBA bijgedragen aan de realisatie van het monument. Hiermee eert en herdenkt de organisatie ook haar oud-collega’s. De financiering van het monument heeft vijftien miljoen euro gekost en is mede mogelijk gemaakt door het adopteren van de stenen.

Limperg

In de loop van de oorlog mochten Joden geen lid meer zijn van het NIvA, de toenmalige beroepsorganisatie van accountants en één van de rechtsvoorgangers van de NBA. Vooral Théodore Limperg, grondlegger van het Nederlands accountantsberoep en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, verzette zich in de Tweede Wereldoorlog namens een collectief van hoogleraren tegen het uit het ambt zetten van Joodse medewerkers. Door zijn felle verzet werd hij in april 1943 ontslagen als hoogleraar en moest onderduiken.

De website www.joodsmonument.nl geeft de namen van 196 omgekomen Joodse Nederlanders die accountant of assistent-accountant waren.