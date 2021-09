Ertuğ Koşmaci nieuw bestuurslid NOAB

De ledenraad van de Nederlandse Orde van Administratie-en Belastingdeskundigen benoemde Ertuğ Koşmaci recent als nieuw bestuurslid. Ertuğ valt op door de eigentijdse visie die volledig doordrongen is van duurzaamheid en samenwerking, zaken die naadloos passen in de visie van NOAB, stelt de organisatie.

Cloud Award

Ertuğ (1978) is met zijn zakenpartner Neşe Şenol eigenaar van Sanacount Bedrijfs-en Belastingadvies, in Nijmegen. Het kantoor telt 10 medewerkers en is sinds begin 2015 gekwalificeerd lid van NOAB. Het kantoor valt op door de eigentijdse visie die volledig doordrongen is van duurzaamheid en samenwerking. Vorig jaar ontving het kantoor de Exact Cloud Samenwerking Award 2020/2021.

Naast Ertuğ bestaat het bestuur uit voorzitter Dirk-Jan van Blijderveen, Vivian Hoeben, Suzanne Tetteroo, Mischa Rotteveel en Guus Sommerdijk. De Nederlandse Orde van Administratie-en Belastingdeskundigen is een branchevereniging met ruim1.000 aangesloten kantoren die samen ongeveer 175.000 ondernemers in het MKB-segment bedienen.