Deloitte MKB Accountancy & Advies launching partner AFAS SB+

Deloitte MKB Accountancy & Advies kiest voor een strategische samenwerking met AFAS Software. Deloitte gaat vanaf 1 januari 2022 werken met de geïntegreerde accountancy suite van AFAS bestaande uit AFAS SB+ en het klantportaal van AFAS. Hierdoor zet Deloitte een grote stap in het verder helpen digitaliseren en automatiseren van hun MKB-klanten. Dit maakt online samenwerken efficiënter.

‘Met AFAS SB+ en het klantportaal van AFAS creëren we een one-stop-shop voor de interne- en externe processen van Deloitte MKB Accountancy & Advies’

Kantoren in staat stellen om eigen processen te automatiseren

Mohamed Amri, Manager Productmanagement bij AFAS, vertelt: ’We hebben een one-stop-shop voor zowel de interne- als de externe processen. Met AFAS SB+ stellen we kantoren in staat om hun eigen processen te automatiseren, zonder dat je allerlei boekhoudapplicaties, zoals facturatie, BI-dashboards, portals en scan- en herkenapplicaties aan elkaar moet knopen.

Ons uitgangspunt is dat dit voor elke ondernemer, te begrijpen moet zijn. De combinatie tussen AFAS SB+ en het klantportaal van AFAS is intuïtief en laagdrempelig. De klant van de accountant is zelfstandig in staat om alle relevante stukken aan te leveren en deze worden vervolgens online verwerkt door een geavanceerd scan- en herkensysteem.‘

‘Digitaal samenwerken met de klant is de toekomst’

De visie van Deloitte is ijzersterk. Erwin Postma, Business Leader van Deloitte MKB Accountancy & Advies, vertelt: ‘Digitaal samenwerken met de klant is de toekomst. Wanneer je als organisatie de digitale transformatie omarmd ben je in staat om proactief te acteren richting je klant. Wij zien in de praktijk dat ondernemers vaak nog werken met losse programma’s. Denk hierbij aan verschillende programma’s voor offertes, facturen, een scan- en herkenoplossing. De rapportages komen vaak ook weer uit een ander programma. Met AFAS SB+ gaan wij werken vanuit één geïntegreerde oplossing.’

Volledige integratie

Deloitte gaat via het eigen klantportaal in AFAS samenwerken met hun klanten. Alle aangiftestromen en workflows worden hier beschikbaar gemaakt. Hierdoor hoeft de klant maar op één centrale plek veilig in te loggen. Amri vervolgt: ‘’Doordat de ondernemer en de accountant online samenwerken heeft de ondernemer direct inzage in de boekhouding. Ook zijn volledige dossier, van fiscale aangifte tot de jaarrekening, staat hier klaar.‘’

In beweging

AFAS is trots dat Deloitte het vertrouwen heeft uitgesproken om gebruik te maken van de geïntegreerde accountancy suite met AFAS SB+. De accountancymarkt is volop in beweging. Als ondernemer wil je in verbinding staan met de accountant, zodat er tijd overblijft om te ondernemen.