3 tips om slimmer digitaal samen te werken

Voel je druk om aan klantverwachtingen te voldoen, maar ben je nog veel tijd kwijt aan handmatige administratie? Je bent niet alleen: 40% van de kantoren ervaart dit (bron: MKB Barometer). Daarom deelt Exact-expert Erik Ledeboer drie tips om slimmer online samen te werken.

Tip 1: laat klanten online hun administratie aanleveren via 1 platform

Ontvang jij nog steeds losse bonnetjes en gescande facturen van klanten die je handmatig moet verwerken? Dan behoor je tot de 55% van de kantoren die volgens de MKB Barometer op deze manier werkt. Maar het kan efficiënter. Door gebruik te maken van software die alle documenten op één centrale plek verzamelt, voorkom je het constant wisselen tussen systemen en het last-minute opvragen van ontbrekende stukken. Dit levert jou én je klanten digitaal gemak op en vermindert stress in drukke periodes. “In Samenwerken voor Exact Online Boekhouden werk je overzichtelijk en efficiënt”, legt Erik uit. “Alle data komt samen op één plek, en slimme meldingen zorgen ervoor dat je geen facturen mist en vertraging voorkomt. Zo blijft je administratie niet alleen compleet, maar ook actueel.”

Tip 2: help klanten automatiseren & digitaliseren

Een centrale plek voor administratie is een goed begin. De volgende stap? E-facturatie. Veel ondernemers voeren nog handmatig taken uit waarbij fouten snel kunnen ontstaan. Door e-facturen te versturen en ontvangen via Exact Online wordt het proces gestroomlijnd en foutgevoeligheid drastisch verminderd. “Dankzij automatische verwerking, realtime inzicht en slimme notificaties verloopt alles sneller en nauwkeuriger”, aldus Erik.

Hoewel e-facturatie nog niet verplicht is, raadt Erik aan om klanten nu al te begeleiden in dit traject. Zo ben je voorbereid op toekomstige verplichtingen en bied je direct meerwaarde. “Mijn[Kantoor] is een uitstekende tool om dit te faciliteren”, tipt Erik. “Via deze app kunnen klanten eenvoudig e-facturen uitwisselen en blijf jij als accountant altijd up-to-date. Zodra een factuur binnenkomt, wordt deze automatisch verwerkt en ontvangt de ondernemer een melding. Zo voorkom je fouten en achterstallige betalingen.” Wat levert dit jou op? “Minder handmatig werk en meer ruimte voor advies”, zegt Erik.

“Met e-facturatie in Exact Online wordt administratie eenvoudiger: minder handelingen, minder fouten en meer overzicht. Zo houd je je administratie altijd up-to-date en onder controle.” – Erik Ledeboer

Tip 3: maak gebruik van slimme AI-tools

Voor een soepele digitale samenwerking is Mijn[Kantoor] al genoemd. Binnen deze tool vind je ook de Exact AI Assistant: een slimme hulp voor zowel accountants als ondernemers. “Zie Exact AI Assistant als jouw persoonlijke assistent die bovendien in de toekomst steeds slimmer wordt en meer mogelijkheden gaat bieden”, aldus Erik. “Adviseren is mensenwerk, maar het is slim de technologie zoveel mogelijk uit handen te laten nemen. Zo houd jij tijd en energie over voor het werk dat AI niet kan overnemen en waarmee je het verschil kunt maken.”