Grant Thornton krijgt in Engeland stevige reprimande

Bij de controle van Patisserie Valerie heeft Grant Thornton een aantal dieprode vlaggen gemist. Ook heeft de accountant onvoldoende doortastend gehandeld in gesprekken met bestuurders van de gebakketen. De Financial Reporting Council (FRC) deelt een boete van 2,3 miljoen pond (2,7 miljoen euro) uit.

De gebakketen ging in 2018 failliet. Het onderzoek van de FRC richtte zich op de boekjaren 2015, 2016 en 2017. Volgens de toezichthouder is er bij de controle een patroon zichtbaar van ernstige tekortkomingen in de professionele oordeelsvorming, onvoldoende professionele scepsis, het niet verkrijgen van voldoende geschikte controle-informatie en/of het niet opstellen van voldoende controledocumentatie. De boete voor Grant Thronton zou eigenlijk 4 miljoen pond zijn geweest maar werd verlaagd wegens de ‘uitzonderlijke’ medewerking die het bedrijf verleende. Een accountant kreeg een boete van 87.750 pond (103.000 euro). Ook moet Grant Thornton drie jaar lang jaarlijks verslag uitbrengen aan de toezichthouder om te laten zien welke inspanningen het doet om zijn controles te verbeteren en zijn cultuur te veranderen. Deze straf komt bovenop een ‘zware berisping’ plus de toezegging de onderzoekskosten van de FRC te vergoeden.

Magarine

De accountants die de controle namens Grant Thornton deed, mogen drie jaar lang geen audits uitvoeren of auditrapporten tekenen. Beiden hebben toegegeven dat een deel van hun controlewerkzaamheden tekort schoot. Patisserie Valerie bleek zijn kaspositie met 30 miljoen pond te hebben overschat en had nagelaten een rekening-courantkrediet van bijna 10 miljoen pond te melden. Om te overleven had het bedrijf zwaar bezuinigd op de kosten door belangrijke ingrediënten, waaronder boter, te vervangen door goedkopere margarine. Dit leidde tot arrestaties wegens fraude en een onderzoek door het Serious Fraud Office.

Reactie van Grant Thornton

Een woordvoerder van Grant Thornton zei dat het bedrijf sinds het schandaal aanzienlijk heeft geïnvesteerd in de auditpraktijk. Hij voegde eraan toe: ‘We hebben volledig meegewerkt met de FRC en erkennen de bevindingen van het onderzoek met betrekking tot onze audits in 2015-2017. Wij betreuren het dat de kwaliteit van ons werk in dit geval niet voldeed aan wat van ons werd verwacht.’ Eerder was door de curatoren van FRP Advisory een civiele zaak aangespannen tegen Grant Thornton, waarin werd gesteld dat de accountant nalatig was geweest.

De woordvoerder van Grant Thornton liet weten: ‘Wij zullen ons krachtig blijven verweren tegen de civiele claim van de curatoren van Patisserie Valerie, die voorbijgaat aan de eigen tekortkomingen van de raad van bestuur en het management bij het ontdekken van de aanhoudende en heimelijke fraude die heeft plaatsgevonden. Wij erkennen dat er tekortkomingen waren in ons controlewerk, maar ons werk heeft het faillissement van de onderneming niet veroorzaakt.’