Grant Thornton Nederland neemt consultant CPI Governance over

Grant Thornton verwerft het in Hilversum gevestigde consultancybureau CPI Governance en verstevigt hiermee de positie in de financiële dienstverlening. Ceo Marcel Blöte: “De groeiambitie van Grant Thornton hebben we de afgelopen periode niet onder stoelen of banken gestoken. Een van onze belangrijkste groeimarkten is de financiële sector.”

In deze sector groeit Grant Thornton, meldt de accountancy- en adviesorganisatie. ‘En de expertise en aanpak van CPI op gebied van Risicomanagement, Finance, Governance en Compliance & Integriteit verrijkt en verbreedt het dienstenaanbod.’ CPI gaat verder als ‘CPI, a Grant Thornton Netherlands company’ binnen de Specialist Advisorytak en rapporteert als Industry Financial Services rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.

CPI is al zo’n twintig jaar actief en heeft op dit moment 500 consultants aan het werk. In 2025 richtte Grant Thornton een Financial Services team op en breidde de dienstverlening actief uit in deze markt. “Vanuit onze bestaande expertise en ervaring op het gebied van audit en assurance hebben wij een sterk fundament voor groei. De Digital en Business Risk teams in onze adviestak Specialist Advisory kunnen een krachtige accelerator gebruiken. In CPI hebben we de perfecte match gevonden. Zij hebben hier een ijzersterk bewezen netwerk en de benodigde expertise”, aldus Marcel Blöte.

Gert Jan Kroese, Managing Partner van CPI en straks Industry Lead Financial Services: “Voor ons voelt de stap naar Grant Thornton heel natuurlijk. We delen dezelfde waarden: mensgericht, ondernemend en gedreven om echte, blijvende impact te maken. Door onze krachten te bundelen ontstaat een propositie die klanten direct voordeel biedt: pragmatische expertise, internationale slagkracht en een aanpak die werkt. Het CPI team en ik kijken er enorm naar uit om samen nog meer organisaties vooruit te helpen.”

Simone Heidema, founder van CPI: “Toen ik CPI twintig jaar geleden oprichtte, had ik een helder doel: de traditionele consultancy doorbreken door de mens weer centraal te stellen. We bouwden een community gebaseerd op waarden, vrijheid en oprechte verbinding. Die filosofie vormt tot op de dag van vandaag de ‘Kracht van Écht’. Ik ben enorm trots op de beweging die we met ruim 500 consultants hebben gecreëerd. De toetreding tot Grant Thornton biedt een fantastisch nieuw podium om deze mensgerichte aanpak op grote schaal te versnellen. Als ambassadeur blijf ik me vol overgave inzetten voor deze missie.”

De transactie is begeleid door Alvarez & Marsal, Marktlink en Burggraaf & Hoekstra. De overname is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en de ondernemingsraad van Grant Thornton Nederland. Verdere details over de deal worden niet bekendgemaakt.