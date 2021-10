Kort uitstel betaling navorderingen motorrijtuigenbelasting

Staatssecretaris Vijlbrief geeft een tijdelijke goedkeuring voor uitstel van vier maanden van betaling voor naheffingsaanslagen in de motorrijtuigenbelasting.

Uitstel

De Belastingdienst had tijdelijk pas op de plaats gemaakt bij de invordering van belastingen, waaronder de motorrijtuigenbelasting. Nu de fiscus vanaf 1 oktober 2021 weer begonnen is met de invordering wil staatssecretaris Vijlbrief de mogelijkheid van kort (telefonisch) uitstel ook bieden aan mensen die onverhoopt naheffingsaanslagen in de motorrijtuigenbelasting onbetaald hebben gelaten. Ook als inmiddels meer dan vier maanden zijn verstreken na de uiterste betaaldatum van die aanslagen. Kort (telefonisch) uitstel is namelijk de enige mogelijkheid voor uitstel van betaling voor naheffingsaanslagen in de motorrijtuigenbelasting.

Maximaal vier maanden

Het gaat om uitstel voor naheffingsaanslagen in de motorrijtuigenbelasting die voor 1 oktober betaald moesten zijn. Kort (telefonisch) uitstel van betaling kan worden toegekend voor maximaal vier maanden, gerekend vanaf 1 oktober 2021 voor zover is voldaan aan alle andere voorwaarden daarvoor. Dit betekent dat als het uitstel bijvoorbeeld per 1 november 2021 wordt verleend, dan bedraagt het uitstel nog maximaal drie maanden voor die naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting. Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2021.

Lees hier de Wijziging Leidraad Invordering 2008