Ruim 150 verdachte TVL-aanvragen: omzetgegevens matchten niet met informatie fiscus

De FIOD heeft dinsdag een 24-jarige Hagenaar aangehouden die verdacht wordt van fraude met coronasteunmaatregelen. De man pompte waarschijnlijk zijn omzetgegevens op bij meer dan 150 TVL-aanvragen.



De fiscale opsporingsdienst meldt dat er een woning in Den Haag is doorzocht en daarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie, een telefoon en een computer.

Aangifte RVO

De FIOD startte het strafrechtelijk onderzoek na aangifte van de RVO. De overheidsdienst had meer dan 150 verdachte aanvragen voor het verkrijgen van TVL ontdekt die in verband gebracht kunnen worden met de aangehouden Hagenaar. De aanvragen kwamen niet overeen met de omzetgegevens van de bedrijven, zoals die bekend zijn bij de Belastingdienst. Het vermoeden is dan ook dat deze aanvragen vals zijn. De omzetgegevens zijn vermoedelijk verzonnen om daarmee een maximale vergoeding te verkrijgen, denkt de FIOD.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.