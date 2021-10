Deloitte schrikt van ‘kennisgat’ bij Smallingerland, keurt jaarrekening af

Als enige gemeente in Friesland heeft Smallingerland een deels afkeurende verklaring van zijn accountant gekregen. Volgens een raadslid zei Deloitte ‘geen andere gemeente te kennen waar de beheersbaarheid op hetzelfde lage niveau lag’.

Deltaplan

De al twee keer uitgestelde jaarrekening van de gemeente is door Deloitte gefileerd. Er schort van alles aan de ‘interne financiële beheersing’, vindt de accountant. Die laat al jaren flink te wensen over, maar is het afgelopen jaar alleen maar verslechterd. Op aanbeveling van Deloitte heeft het college van Smallingerland een verbeterplan in gang gezet, maar de meeste fracties in de gemeenteraad vinden dat die aanpak te weinig urgentie uitstraalt. Voor 1 december moet er daarom een ‘deltaplan’ liggen waarin staat hoe de tekortkomingen op de financiële afdeling worden aangepakt, hoe lang dat gaat duren en wat het gaat kosten.

Treurig beeld

Een gesprek dat enkele raadsleden met Deloitte voerde schetst een treurig beeld van de financiële wanorde bij de gemeente. Volgens een raadslid van de ChristenUnie zei Deloitte geen andere gemeente te kennen waar de beheersbaarheid op hetzelfde lage niveau lag. Een CDA-raadslid toonde zich ‘geschokt’ door die toelichting van Deloitte. Volgens weer een ander raadslid straalt het Deloitte-rapport uit ‘dat niet alle mensen op de goede plek zitten’.

Aanbestedingen

De gemeente Smallingerland (56000 inwoners) is onder meer de mist ingegaan met Europese aanbestedingsregels. Ook is een aantal ‘niet-rechtmatige’ zaken in 2019 niet gecorrigeerd, waardoor die vorig jaar alsnog meetelden in de jaarrekening. Daarnaast had Deloitte dit jaar een ander controleteam. Dat team is veel scherper geweest, meent de wethouder, waardoor er heel veel ‘naar boven’ is gekomen. Volgens Deloitte moet Smallingerland werken aan een groep vaste financiële medewerkers ‘met een goede basiskennis’.

Bron: Leeuwarder Courant