Belastingdienst waarschuwt: stap op tijd over voor btw-aangifte

De Belastingdienst raadt ondernemers die voor hun btw-zaken gebruikmaken van het oude ondernemersportaal dringend aan om nu al een overstap te maken naar een andere manier van aangifte doen. Het oude ondernemersportaal is vanaf 2022 niet meer beschikbaar voor de btw-aangifte.

Voor btw-aangiften over 2022 en daarna zijn er drie manieren om aangifte te doen:

Bereid je nu al voor om over te stappen

De Belastingdienst raadt dringend aan om je nu al voor te bereiden op deze overstap. Schaf administratiesoftware aan, schakel een fiscaal dienstverlener in of stap over op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Je kunt direct overstappen, maar je eerste btw-aangifte in Mijn Belastingdienst Zakelijk doe je uiterlijk:

1e maandaangifte: februari 2022 (over januari 2022)

1e kwartaalaangifte: april 2022 (over 1e kwartaal 2022)

1e jaaraangifte: januari 2023 (over 2022)

Welke ondernemers kunnen niet overstappen?

Ondernemers die zich niet kunnen inschrijven in het Handelsregister van de KVK kunnen voor de btw-aangifte voorlopig nog gebruik blijven maken van het oude zakelijke portaal. Deze ondernemers kunnen er overigens ook voor kiezen btw-aangifte te doen met behulp van administratiesoftware of via een fiscaal dienstverlener.

Ga voor meer informatie over zakendoen met de Belastingdienst en eHerkenning naar belastingdienst.nl/overstappen en/of belastingdienst.nl/eherkenning.