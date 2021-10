‘Werkgever kan niets met QR-code’

Bezoekers en medewerkers bij Omroep MAX moeten een vaccinatiebewijs of negatief testbewijs kunnen laten zien. Dat wil omroepbaas Jan Slagter. Voor de rechter zal dit beleid geen stand houden, denken juristen.

Geen politieagent

Slagter wil niet voor politieagent gaan spelen, maar wel een veilige omgeving creëren. Daarom meent hij bezoekers van zijn studio’s en medewerkers van zijn omroep om een QR-code te kunnen vragen, waarmee zij kunnen aantonen gevaccineerd te zijn dan wel negatief getest. Slagter sluit hierbij aan bij andere werkgevers die eerder lieten weten werknemers op kantoor te gaan controleren. Deloitte gaf begin oktober aan medewerkers steekproefsgewijs naar hun QR-code te willen vragen. Het personeel van het accountants- en adviesbureau mag dat weigeren, maar moet dan wel naar huis. Deloitte denkt dat dit juridisch door de beugel kan.

Lege handen

Volgens arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen is dit nog maar de vraag. In De Telegraaf zegt hij dat de werkgever medewerkers naar een QR-code mag vragen, maar als medewerkers hieraan weigeren mee te werken, kan de werkgever niets doen. Ook juridisch staat de baas met lege handen. Tot nu toe heeft de rechter nog geen uitspraak gedaan over een dergelijk geval, merkt Van Gelderen op. ‘Maar als de wet niet nog wordt aangescherpt, denk ik niet dat een baas aan het langste eind zal trekken.’

Verkouden

Minister Hugo de Jonge veranderde onlangs wel het advies voor werkgevers. Mochten zij eerder vanwege privacywetgeving niet vragen naar de vaccinatiestatus, mag dat nu wel, mits daar een goede reden voor is. Werknemers mogen echter weigeren te antwoorden. Ook mogen werkgevers de antwoorden niet registreren en er geen arbeidsrechtelijke conclusies aan verbinden. Evenmin kunnen werkgevers hun niet-gevaccineerde medewerkers verplichten een mondkapje te dragen. Het ontslaan van personeel dat geen prik wil, lijkt juridisch niet haalbaar. Heeft een medewerker milde verkoudheidsklachten die op corona kunnen wijzen (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius) dan mag de werkgever volgens de richtlijnen van het RIVM zo iemand naar huis sturen.