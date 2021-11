RSM heeft zich verbonden aan het Depot Boijmans van Beuningen. Daarmee wil het Rotterdamse accountants- en advieskantoor invulling geven aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Uniek in de wereld

Het Depot van Boijmans van Beuningen staat naast het museum Boijmans van Beuningen in het museumpark in Rotterdam. Het is het eerste publiektoegankelijke kunstdepot ter wereld, een unicum. Achter de gevel die uit 1664 spiegels bestaat, bevinden zich ruim 151.000 objecten, in 172 jaar verzameld, verdeeld over 14 depotruimten, met 5 klimaatzones en het hele jaar door toegankelijk voor het publiek. Naast toegang tot de collectie krijgt de bezoeker een kijkje achter de schermen en inzicht in wat er allemaal komt kijken bij het behoud en beheer van een collectie. Op 34 meter hoogte is restaurant Renilde gevestigd, vernoemd naar stercurator Renilde Hammacher. Het restaurant staat onder leiding van chef-kok Jim de Jong. Rondom het restaurant is een daktuin aangelegd met 75 metershoge berken en 25 dennen, waarvan RSM één boom heeft geadopteerd.

Business principles

RSM zocht al een tijd naar een passende vorm om uiting te geven aan haar maatschappelijk betrokkenheid in de regio Rotterdam, zo laat het kantoor weten. Het unieke concept van openstelling van een kunstdepot, het iconische gebouw en de mogelijkheid om als profit-organisatie de cultuursector te ondersteunen sloot aan bij drie van de vier Business Principles: vernieuwend, eigenzinnig en verantwoordelijk. Daarnaast biedt het de gelegenheid om het netwerk en naamsbekendheid in de regio Rotterdam en landelijk te vergroten.