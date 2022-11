Van PwC’er tot wereldverbeteraar: de bedenkster van de sociale cadeaukaart

Een cadeaukaart die alleen kan worden ingewisseld bij sociale ondernemingen: dat is het resultaat van de carrièreswitch die Judith Schmitz maakte. Ooit vloog ze als accountant voor PwC de wereld over.

Schmitz wil sociaal ondernemers een zetje geven met de kaart Ohmygood, die inmiddels ook op de schappen ligt bij Albert Heijn. Zo koppelt ze grote namen aan kleine ondernemers: ‘Veel bedrijven willen wat doen op het gebied van duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar weten vaak niet hoe. Terwijl veel sociaal ondernemers worstelen met de vraag hoe ze meer afzet kunnen krijgen’, zo vertelt ze aan dagblad BN de Stem.

Liever zelf deel uitmaken

Ze kwam tijdens het hardlopen op het idee voor de sociale cadeaubon. Als kind was ze al geïnteresseerd in maatschappelijk verantwoorde initiatieven. ‘Maar uiteindelijk ben ik toch economie gaan studeren en accountant geworden. In mijn laatste jaren bij PwC kreeg ik op de afdeling international development veel opdrachten in het buitenland. Zat ik in Afghanistan, Afrika, Peru. Moest ik bijvoorbeeld voor de Wereldbank erop toezien dat regeringen subsidies goed inzetten.’ Daar werd ze blij van, maar nog liever wilde ze zelf deel uitmaken van dergelijke projecten. ‘Zelf meebouwen om meer impact te maken. Toen heb ik de stap gezet naar het Liliane Fonds. Daar zat ik op mijn plek.’

Schmitz verdient een dunne boterham met Ohmygood: ‘Tot voor kort moest ik er freelancewerk naast doen. Maar ik merk dat de samenwerking met Albert Heijn voor een doorbraak heeft gezorgd. We zijn nu nog met z’n tweeën, maar we zijn stap voor stap aan het opschalen.’

