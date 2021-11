Onvindbare voormalig Deloitte-fiscalist in beroep tegen celstraf voor belastingfraude

Een topfiscalist die voorheen werkzaam was bij onder meer Deloitte en BDO is in beroep gegaan tegen zijn veroordeling tot een celstraf van 15 maanden wegens belastingfraude. De man blijkt nog altijd onvindbaar.

De rechtbank in Rotterdam achtte de fraude in augustus bewezen. Ook tijdens de uitspraak was de fiscalist, tussen 2004 en 2015 partner bij Deloitte in Nederland en de VS, al zoek. De rechter had wegens vluchtgevaar gevangenneming bevolen, maar dat bevel is opgeschort vanwege het hoger beroep. De fraude kwam aan het licht toen de Belastingdienst de aangiften over 2010 tot en met 2013 onderzocht en bleek dat de man onjuiste aangiften omzetbelasting had ingediend en te weinig omzetbelasting had afgedragen. Zijn accountant heeft de bevindingen onderschreven: ‘Hij heeft verklaard dat hij gezien heeft dat de verdachte hogere voorschotten van Deloitte heeft ontvangen dan in de aangiften zijn opgenomen. De samenwerking is opgezegd omdat er discussie bleef bestaan over de uitstaande btw-schuld. Hij heeft de verdachte er toen nog op gewezen dat hij als bestuurder van de vennootschap de verantwoordelijkheid droeg voor het suppleren van deze verschillen’, staat in de uitspraak.

Lees ook: Celstraf voor vluchtgevaarlijke fiscalist

Al sinds 2019 zoek

De Telegraaf weet te melden dat de voormalig Deloitte-partner volgens bronnen zit ondergedoken in het appartement van zijn Amerikaanse vrouw in Miami en voor € 150.000 aan belasting heeft ontdoken. De krant sprak een ex-collega die niet kan begrijpen dat de man het niet met de fiscus heeft opgelost: ‘Het ging nota bene over iets meer dan een ton. Waar hébben we het over?’ De man is vermoedelijk al geruime tijd niet in Nederland geweest, want zijn verblijfplaats is al sinds de beëindiging van zijn voorarrest in 2019 niet bekend. Een Vlaamse villa werd onlangs voor ruim € 2,4 miljoen van de hand gedaan.

Bron: De Telegraaf