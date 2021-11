Vermetten doet overname in West-Brabant

L&P uit het West-Brabantse Zevenbergen sluit zich per 1 januari aan bij Vermetten accountants en adviseurs.

Full-servicekantoor Vermetten telt ruim 225 professionals in diverse vestigingen in Midden- en West-Brabant, waaronder Roosendaal, Etten-Leur, Made, Gilze, Diessen, Tilburg en Waalwijk. De diensten van L&P worden voortgezet onder de vlag van Vermetten vanuit de nabijgelegen vestiging in Etten-Leur aan de Bredaseweg 107. ‘Voor L&P biedt aansluiting bij Vermetten zowel een verbreding als een verdieping van de dienstverlening.’ Het bedrijf telt zes medewerkers, die allen overgaan naar Vermetten. ‘We waren al langer met elkaar in gesprek’, zegt Robert Leendertse namens L&P. ‘Voor ons betekent de samenwerking met name een aanvulling op het gebied van audit- en fiscale adviesdiensten. En Vermetten breidt het werkgebied hiermee uit naar Zevenbergen, Moerdijk en omgeving.’

In juli sloot Accountenz+ in Roosendaal zich al aan bij Vermetten. Dat kantoor verhuist eind dit jaar naar de hoofdlocatie aan de Vughtstraat 30.