AV-Top 50 | Groeien zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen

De AV-Top 50 kent drie accountantskantoren die een stuk sneller groeien dan hun drie concurrenten. Wat is het geheim van deze drie uitblinkers?

Onderlinge verbondenheid

Mazars is de grootste stijger in de top 10, op basis van de cijfers uit boekjaar 2019-2020. ‘Wij zijn trots dat we een organische groei van bijna 11 procent hebben gerealiseerd’, zegt bestuursvoorzitter Ton Tuinier. Die groei is te danken aan een combinatie van factoren: ‘Wij hebben mensen aan ons kunnen binden en nieuwe mensen aangetrokken. Daarnaast biedt ons geïntegreerde internationale netwerk kansen om nieuwe opdrachten te doen voor grote internationale opdrachtgevers. De samenwerking binnen Mazars Groep leidt tot standaardisatie op het gebied van IT of trainingen van onze mensen, met als gevolg optimale schaalgrootte en efficiëntie bij het doen van investeringen.’

De tarieven zijn in lijn gehouden met de prijsontwikkeling in de markt, zegt Tuinier. ‘De omslag die we hebben gemaakt in het realiseren van onze kwaliteitsdoelstellingen, mede door innovatieve oplossingen, draagt bij aan de omzetgroei. Door ons werkkapitaalbeheer te verscherpen, zijn we erin geslaagd onze financiële positie te verbeteren.’ Voor boekjaar 2020-2021 schat Mazars een beperkte organische groei in. ‘Wij zullen, blijvend worden geconfronteerd met de uitdagingen van de arbeidsmarkt en de noodzaak te investeren in kwaliteit. Het binden en vinden van mensen blijft voor ons een hoge prioriteit. In deze bijzondere tijd hebben wij meer dan ooit het belang kunnen vaststellen van een zeer gemotiveerde en onderling verbonden groep Mazarianen.’

Ondernemers laten ondernemen

ETL groeide in 2020 met meer dan 24 procent en verdient daarmee de titel ‘uitblinker’ in de categorie kantoren tussen de plaatsen 10 en 30. De focus blijft liggen op overnames, zegt managing director Vanessa Hadinegoro.

ETL richt zich vooral op lokale accountants- en belastingadvieskantoren in het MKB. ‘De kantoren worden onderdeel van de ETL-groep, maar er verandert in wezen niets. Een nieuw kantoor blijft zitten waar het al zat en behoudt de eigen autonomie en cultuur. De oorspronkelijke partners blijven ondernemers en krijgen van ETL ook weer een aandeel in het kantoor. Ook de naam verandert niet’, zegt Hadinegoro.

‘Aan de klanten kunnen meer diensten worden aangeboden dan voorheen, bijvoorbeeld vanuit het internationale netwerk van ETL Global. En er zijn schaalvoordelen.’ Binnen de groep sparren de partners van de kantoren met elkaar over de aanpak van zaken als werving en selectie, automatisering, opleidingen, vaktechnische zaken en audit. ‘Naargelang de groei van de groep zullen er onder de ETL-paraplu meer faciliteiten bijkomen. Partners kunnen gebruikmaken van die oplossingen. Ze zijn het niet verplicht: we leggen niets op. Ondernemers moeten voluit kunnen ondernemen. Daarvoor hebben ze vrijheid nodig.’

Hadinegoro benadrukt dat de aangesloten kantoren vooral dicht bij de klanten in de regio blijven staan. ‘Bij een ETL-kantoor krijg je het beste van twee werelden. Aan de ene kant het informele, regionale karakter van een MKB-kantoor met een eigen identiteit en aan de andere kant maak je deel uit van een internationaal georiënteerde organisatie. We merken in de markt dat veel accountants en belastingadviseurs ons businessmodel aantrekkelijk vinden.’

Gedeeld eigenaarschap

Crowe Peak, gespecialiseerd in advies over internationaal ondernemen, boekte in 2020 een omzetstijging van ruim 24 procent en is daarmee de snelste groeier tussen de posities 30 en 50. Voor managing partner Gijs Veenenbos zit hem dat niet in een overname of een grote nieuwe klant: ‘Deze groei is niet van het laatste jaar. Wij danken dat aan onze langetermijnstrategie waarin het groeien met de mensen centraal staat.’

Die strategie kent vier pijlers: financiële gezondheid voor de lange termijn, kwaliteit, een sterk en onderscheidend merk en een warme en open bedrijfscultuur. ‘Mensen willen vooral worden gehoord en daarom zorgen wij dat we ook echt luisteren naar onze medewerkers. Elk kwartaal nemen we ze mee in onze strategie, we hebben een open cultuur waarin mensen niet meteen worden afgerekend op fouten. Belangrijk voor ons is het antwoord op de vraag: wat maakt dat je elke dag weer opstaat om hier te komen werken? We zijn geen sociale instelling, maar de tijd dat de eigenaar bepaalde wat er gebeurde, ligt al lang en breed achter ons. De grens tussen eigenaarschap en niet-eigenaarschap vervaagt.’

Volgens Veenenbos maakt die cultuur dat ondernemingen Crowe Peak opzoeken en ook blijven: ‘Veel grote bedrijven hebben behoefte aan een accountant die op een persoonlijke manier werkt. Wij komen uit een MKB-familiebedrijf en die cultuur en identiteit hebben we vastgehouden.’ Ook is Crowe Peak vroegtijdig aan de slag is gegaan met ontwikkelingen als data-analyse en fraudedetectie. ‘Maar het is echt de connectie die het hem doet. Ik vergelijk het weleens met een bandenwissel in de Formule 1. Als iemand uit het team een steek laat vallen, duurt die geen drie, maar twintig seconden. Je bent echt zo sterk als de zwakste schakel.’

Over de Accountancy Vanmorgen Top 50

De AV-Top 50 is tot stand gekomen met medewerking van Marcel Maassen en Arjen Schutte van Full Finance. De lijst is samengesteld op basis van gepubliceerde jaarstukken en door de accountantskantoren aan de redactie beschikbaar gestelde financiële gegevens. Bij een enkel kantoor is een beredeneerde schatting gemaakt, op basis van feitelijke gegevens. De kantoren zijn in de gelegenheid gesteld de feiten te controleren en hun prestaties toe te lichten.