PwC ziet nog vaak verkeerde uitgangspunten bij grote overnames

Bij een op de vier grote overnames kijkt de koper niet naar de unieke bedrijfskenmerken van het over te nemen bedrijf. En daarmee wordt de kans op succes een stuk kleiner, constateert PwC.

PwC bekeek voor het onderzoek ‘Doing the right deals’ de vijftig grootste deals met beursgenoteerde kopers in zestien sectoren. Daarbij zijn de kenmerken van de meest succesvolle overnames in kaart gebracht, gemeten aan de hand van het jaarlijkse totaalrendement voor aandeelhouders. ‘Daaruit bleek dat een overname vooral waarde creëert als de unieke bedrijfskenmerken (‘capabilities’) van beide partijen elkaar versterken.’ Zo’n capabilities fit ontstaat als er een goede match is tussen de koper en de over te nemen partij op het gebied van vaardigheden van de mensen, bedrijfscultuur, aanwezige technologie en processen.

Strategische intentie levert geen waarde op

‘Onze analyse laat zien dat bij veel grote acquisities nog te vaak de verkeerde uitgangspunten worden gebruikt’, aldus PwC. Zo heeft een strategische intentie uitspreken bij een overname geen zin, aldus PwC. Die heeft weinig tot geen invloed op waardecreatie. ‘Een goede ‘match’ wordt in mindere mate bepaald door de intentie tot consolidatie, diversificatie of markttoetreding.’ De grootste misser is echter de ‘limited-fit deal’, zagen de onderzoekers. ‘Bij een dergelijke overname kijkt de koper nauwelijks naar de unieke bedrijfskenmerken en leidt de transactie bijna nooit tot een verbetering van de bedrijfskenmerken van de koper.’ Van de onderzochte overnames bleek 27% procent zo’n ‘limited-fit deal’. ‘Ons onderzoek laat zien dat ‘capabilities’-gedreven deals voor een significant hoger aandeelhoudersrendement zorgen (14,2%) versus deze zogeheten ‘limited-fit’ deals.’

Vijf stappen

Volgens PwC zijn er vijf stappen die de waarde van een fusie of overname kunnen maximaliseren: bepalen wat de huidige unieke kenmerken van het bedrijf zijn en welke er nodig zijn, doorlopend portfolio-optimalisaties uitvoeren, zorgen dat je altijd klaar bent voor een overname, onderscheidend inzicht en vermogen opbouwen voor de integratie van fusies en overnames en tot slot besluitvaardig zijn en snel handelen.