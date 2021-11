Bizcuit en Volksbank mikken met ondernemersapp op kleine bedrijven en ZZP’ers

Bizcuit is een samenwerking aangegaan met de Volksbank. Ondernemers die bankieren bij SNS kunnen voortaan de Ondernemersapp van Bizcuit zelf direct aanvragen via ‘Mijn SNS Zakelijk’. Ondernemers die bankieren bij SNS krijgen online toegang tot steeds meer modulaire producten en diensten om de financieel-administratieve zaken van de ondernemer eenvoudiger en overzichtelijker te maken. De Ondernemersapp van Bizcuit is er daar één van.

Multifunctionele Ondernemersapp

De Bizcuitapp is een multifunctionele ondernemersapp. Er is onder andere een automatische boekhoudkoppeling gerealiseerd. Bonnen, inkoopfacturen en banktransacties worden na goedkeuring van de ondernemer automatisch verwerkt in het gekoppelde boekhoudpakket. Ook kan de ondernemer de betaling direct vanuit de Ondernemersapp inplannen en uitvoeren. De verkoopfacturen worden automatisch door het boekhoudpakket ingeboekt of klaargezet voor eventuele opvolging, denk bijvoorbeeld aan het rappelleren via een herinneringsfactuur.

De koppeling tussen het Bizcuitplatform met de Volksbank-bankomgeving wisselt gegevens uit tussen de bank, het boekhoudpakket en andere businessapplicaties waar de ondernemer mee werkt en presenteert deze op één centrale plek. Alle financieel-administratieve zaken worden dus vanuit één omgeving beheerd en uitgevoerd, zoals documenten, cashflow en betalingen. De ondernemer kan hierdoor veel efficiënter werken en daarmee veel tijd besparen. Bovendien krijgt de ondernemer op elk gewenst moment inzicht in de actuele financiële en administratieve positie van zijn bedrijf.

Reacties Bizcuit en Volksbank

CEO Hessel Kuik van Bizcuit: “Wij zijn erg trots op de samenwerking met de Volksbank. Door hun klantgerichte benadering en sterke innovatiedrang zijn wij tot elkaar gekomen. Ik ben blij dat we door onze samenwerking het leven van veel ondernemers die bij de Volksbank bankieren weer een stukje makkelijker maken. Wij kijken uit om de mogelijkheden van deze samenwerking in de toekomst verder uit te breiden.”

Joris Verheij, directeur Zakelijk bij de Volksbank: “De samenwerking met Bizcuit past naadloos in onze ambitie om dé bank voor kleine bedrijven en ZZP’ers te worden. Daarbij staat voor ons een duurzame klantrelatie centraal. Met deze samenwerking ondersteunen we groeiende ondernemers met relevante producten en diensten. We bieden een optimale mix tussen digitaal gemak en persoonlijk contact. Want natuurlijk staan ook onze adviseurs van SNS en RegioBank klaar voor onze zakelijke klanten.”