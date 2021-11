NBA besluit tot invoeren nieuwe verplichte kennistoets

Het NBA-bestuur heeft besloten tot een nieuwe verplichte kennistoets in 2022.

De kennistoets is bedoeld voor openbaar accountants intern en overheidsaccountants die werkzaamheden (gaan) verrichten ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controle van de jaarrekening in het jaar 2022 en 2023. Daarnaast geldt aanvullend voor intern accountants de verplichting alleen wanneer andere accountants in het kader van Standaard 610 gebruik maken van hun werkzaamheden. ‘Met het succesvol afronden van de kennistoets geven deelnemers blijk te beschikken over actuele kennis, zoals bedoeld in de Verordening op de kennistoets.’

De Kennistoets 2022 moet in de periode 1 augustus t/m 31 oktober 2022 online worden afgerond. ‘Houd rekening hiermee bij de invulling van uw PE-portfolio 2022.’ In maart 2022 stelt de NBA een oefentoets beschikbaar. Aan de hand van de oefentoets krijgen leden een indicatie in hoeverre verdere voorbereiding op de kennistoets 2022 gewenst is. Nadere informatie over de afname van de kennistoets wordt op een aparte pagina bekendgemaakt.