Brussel wil dat platformwerkers werknemers worden

Mensen die voor platformbedrijven als Uber, Deliveroo en Helpling werken moeten werknemer worden, tenzij het platform hard kan maken dat ze dit niet zijn. Dat staat in een EU-ontwerprichtlijn die het FD heeft ingezien.

Het voorstel gaat binnenkort naar de 27 lidstaten en het Europees Parlement. De bewijslast voor zelfstandig ondernemerschap ligt met de richtlijn straks bij de platformbedrijven. Ook zullen zulke bedrijven werknemers inzicht moeten verschaffen in de manier waarop algoritmes taakverdeling, beoordeling en beloning van platformwerkers sturen. Het automatische rechtsvermoeden van werknemerschap kan mogelijk het verdienmodel van veel platformbedrijven ondergraven.

Rechtszaken

Al langer worden er rechtszaken gevoerd over schijnzelfstandigheid onder bijvoorbeeld maaltijdbezorgers. Die laten zien dat platforms nu ook al gemotiveerd moeten aantonen dat het niet om werknemers gaat. ‘Gevoelsmatig wordt al snel plausibel gevonden dat het om werknemers gaat’, zegt Maartje Govaert van Norton Rose Fulbright. Zij stond Deliveroo bij in de zaak van vakbond FNV bij het hof in Amsterdam.

