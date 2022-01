Bedrijven kennen richtlijnen duurzaamheidsrapportage niet

Bijna driekwart van de Nederlandse bedrijven is niet bekend met de nieuwe Europese CSRD-richtlijn voor duurzaamheidsrapportage in het jaarverslag, constateert KPMG in de Nationale ESG-barometer.

Met die nieuwe peiling wil KPMG vanaf elk jaar inzicht gaan geven in de status van de duurzaamheidsagenda van ondernemend Nederland. De nieuwe EU-regels, die vanaf 2023 gelden voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers, staan daar bij 72% van de ondernemingen niet in. Geconfronteerd met die nieuwe regels geven ondernemers aan dat ze de aandacht voor duurzaamheid een goede zaak vinden: bijna twee op de drie ondervraagde beleidsmakers (65%) is die mening toegedaan. Maar de helft van de ondernemers kijkt vooral naar de vraag ‘wat kost dat?’: zij vrezen dat invoering van de Europese richtlijn gepaard gaat met hogere nog onbekende kosten. Het vertrouwen in de nieuwe duurzaamheidsrapportageregels is ook nog niet groot. Zo’n 44% van de bedrijven vreest voor een papieren tijger zonder dat daarmee een einde komt aan zogeheten greenwashing van bedrijfsprocessen.

Fundamentele veranderingen nodig

De selecte groep bedrijven die wel bekend zijn met de vorig jaar aangekondigde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) denken dat de grootste uitdagingen bestaan uit het begrijpen van de regels (32%), de implementatie daarvan (25%) en beschikbaar personeel (25%). Ubbo van Zessen, partner en Head of ESG bij KPMG, stelt dat de invoering van duurzaamheidsmaatregelen om fundamentele veranderingen vraagt in de dagelijkse operatie. ‘Als een bedrijf vandaag besluit een nieuwe vestiging te openen of grondstoffen uit het verre buitenland te halen, is inzicht over de impact daarvan op mens, milieu en samenleving van groot belang. Het vaststellen van meetbare doelstellingen, strategie en processen en de verzameling van objectieve gegevens voor rapportage is een intensief proces van samenwerking zowel binnen organisaties als daarbuiten met overheidsinstanties, NGO’s en adviseurs. Een betere samenwerking en bewustwording leidt tot benodigde versnelling op weg naar een duurzame economie.’

Voor de barometer zijn ruim 260 (financiële) beleidsmakers bevraagd.

Grootste ondernemingen nog niet klaar voor nieuwe eisen

KPMG nam eerder al de top 25 beursgenoteerde en 25 grootste niet-beursgenoteerde ondernemingen in ons land onder de loep. Van die groep voldoet niemand aan de nieuwe duurzaamheidsmaatregelen. ‘Geen enkel Nederlands bedrijf is in staat zowel inzicht te geven in de impact van eigen bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en samenleving als in de risico’s van de impact van klimaatverandering of teruglopende biodiversiteit op de onderneming; dubbele materialiteit zoals dat heet. Waar CSRD nog een grote onbekende is voor niet-beursgenoteerde bedrijven, is 60% van de top 25 beursgenoteerde ondernemingen wel bijna gereed voor duurzaamheidsrapportage-eisen van de EU.’