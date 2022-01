Fiscale wensen kabinet in gevaar door ICT-problemen fiscus

De ICT-systemen van de Belastingdienst piepen en kraken. Het duurt nog zeker tot 2026 voor die vervangen zijn. Btw-inning en inkomstenbelasting zijn het kwetsbaarst. Dat zei directeur informatievoorziening Koos Veefkind in een technische briefing voor de Vaste Kamercommissie van Financiën.

Meerdere problemen

De ICT-infrastructuur van de Belastingdienst is verouderd en bedreigt de fiscale wensen van het nieuwe kabinet. Terwijl er gemoderniseerd moet worden, wil de politiek onder meer de jubelton afschaffen, een nultarief voor de btw op groenten en fruit invoeren en het werkelijk rendement op vermogen belasten. De problemen bij de fiscus worden vergroot door vergrijzing van het personeelsbestand en de grote uitstroom van ervaren krachten. Ondertussen moet de dienst op een krappe arbeidsmarkt concurreren om schaars IT-talent.

Sombere boodschap

Koos Veefkind kwam deze week dan ook met een sombere boodschap naar Den Haag. Als de inning van btw en inkomstenbelasting, de grootste geldstromen bij de fiscus, de komende jaren zonder problemen wordt uitgevoerd, mogen de politici al blij zijn, zo was de ondertoon van zijn boodschap. Ook het systeem dat autobelastingen verwerkt is kwetsbaar. Vernieuwen kan niet of nauwelijks sneller, omdat dit zorgvuldig moet gebeuren en ook de rest van de dienst daarvoor klaar moet zijn.

Uitbesteden kan niet

De politiek moet de komende jaren scherpe keuzes maken. In veel gevallen zal dat neerkomen op uitstel. Het schrappen van de jubelton is al een jaar doorgeschoven, naar 1 januari 2024. En het verlagen van de btw op groente en fruit naar nul procent staat op de tocht omdat het ICT-systeem van de Belastingdienst daarvoor te verouderd is. Uitbesteden van taken is daarbij vaak geen oplossing. De Belastingdienst onderzocht dit voor de vermogensrendementsheffing, die op last van de rechter moet worden aangepast. Daar kwam uit dat uitbesteding niets oplevert omdat kennis van het oude systeem onmisbaar is. En die zit bij de dienst zelf.

Doorstroom

Het aantal ICT’ers bij de Belastingdienst is de laatste jaren met zo’n 10% à 20% gestegen tot ongeveer vierduizend interne en externe medewerkers, zei Veefkind. De dienst slaagt er volgens hem goed in jonge mensen aan te trekken, maar heeft veel moeite die vast te houden zodra zij meer ervaring hebben.