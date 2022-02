Kabinet kijkt naar mogelijk nultarief btw op zonnepanelen

Het kabinet onderzoekt of het wenselijk is om in Nederland een nultarief voor btw op zonnepanelen in te voeren. Dat meldt staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst Marnix van Rij.In de afgelopen maanden heeft het kabinet het functioneren van de nieuwe kleineondernemingsregeling (KOR) laten onderzoeken. Die is van kracht sinds 1 januari 2020. ‘Met name de zonnepaneelhouders blijven aandacht vereisen’, stelt staatssecretaris Van Rij. ‘Voor veel zonnepaneelhouders die deelnemen aan de nieuwe KOR is niet duidelijk dat toepassing van de nieuwe KOR betekent dat men bij de start van andere (zzp-)ondernemingsactiviteiten of een nieuwe investering in zonnepanelen geen btw kan terugvragen voordat men zich heeft afgemeld. Sinds de Belastingdienst hier klachten over ontvangt van burgers, is de voorlichting over de regeling op de website en bij de Belastingtelefoon sterk verbeterd. Ook wordt gewerkt aan middelen om de relevante informatie beschikbaar te stellen via derde partijen. De Belastingdienst ontwikkelt bijvoorbeeld een zonnepanelen btw-checker (een IT-rekentool) die ook aan leveranciers en branch een belangenorganisaties ter beschikking zal worden gesteld.’

Onderzoek

Van Rij laat ook weten dat het kabinet momenteel onderzoek doet naar de wenselijkheid van een btw-nultarief op zonnepanelen. Doel daarvan zou zijn om de administratieve lasten voor zowel particuliere zonnepaneelhouders als de Belastingdienst te verminderen. In het onderzoek zullen onder meer de budgettaire gevolgen, de doeltreffendheid en de doelmatigheid een rol spelen. De resultaten van het onderzoek naar de invoering van de nieuwe kleineondernemersregeling zal het kabinet meenemen in het vervolg over de besluitvorming van het wetsvoorstel implementatie richtlijn kleineondernemersregeling.

Lees hier de brief van staatssecretaris Van Rij.