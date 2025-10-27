Crowe Foederer breidt uit met Taxperience

De accountants- en adviesorganisatie versterkt daarmee de positie langs de A2-as tussen Eindhoven en Amsterdam. Alle ruim 50 medewerkers van Taxperience gaan mee over naar Crowe Foederer. De BV Taxperience Notary Services blijft zelfstandig opereren.

Taxperience is naar eigen zeggen uitgebreid op zoek geweest naar een partij die aansluit bij het DNA en de toekomstvisie van het kantoor, die is gericht op schaalvergroting. “Als high-end-full-service fiscaal specialist met een nationale en internationale focus streven we naar groei voor de organisatie als geheel en naar verdere ontwikkeling in dienstverlening”, zegt Diederik Hauser, managing partner bij Taxperience. “De aansluiting bij Crowe Foederer biedt onze medewerkers meer groeikansen, onze klanten een breder dienstenpakket en levert synergievoordelen op zowel korte als lange termijn.”

Impuls fiscale praktijk

Crowe Foederer heeft het hoofdkantoor in Eindhoven en telt momenteel 740 medewerkers verdeeld over negen vestigingen in Limburg, Zuidoost-Brabant en de regio Amsterdam. Door de aansluiting van Taxperience groeit het personeelsbestand naar circa 800 medewerkers en een gezamenlijke omzet van circa € 115 miljoen. “De eigen aanwezigheid in ‘s-Hertogenbosch, die begin 2025 is gestart met een klein team, krijgt met deze overname een stevige impuls. Niet alleen voor de organisatie in de regio ‘s-Hertogenbosch, maar met name ook de fiscale praktijk gericht op de bovenkant van het mkb en het grootbedrijf.”

Investeerder Rivean Capital is sinds begin dit jaar aandeelhouder in Crowe Foederer en heeft daarbij volledige zeggenschap gekregen.