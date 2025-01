Crowe Foederer mikt op groei naar € 100 miljoen omzet

In 2024 is Crowe Foederer flink gegroeid. De omzet van de accountants- en adviesorganisatie steeg over 2024 met ruim 9% en bereikte de € 90 miljoen. CEO Johan Daams verwacht dit jaar verdere groei richting de € 100 miljoen omzet.

Het aantal medewerkers is ‘dankzij extra recruitmentinspanningen en de inzet van Louis van Gaal’ met 6% gegroeid, meldt Crowe Foederer. Daarmee is de grens van 700 collega’s gepasseerd. “Met ons partnership met PSV, de afronding van de samenwerking met investeringsmaatschappij Rivean Capital, een hoge klanttevredenheid, een aangescherpte technology & AI propositie én de opening van de nieuwe vestiging in Den Bosch, zijn we klaar voor een verdere groei richting de € 100 miljoen in 2025”, aldus Daams.

Goede resultaten

De groei van 9% in 2024 is volledig autonoom gerealiseerd, laat Crowe Foederer weten. “De omzetgroei is zichtbaar in alle service lines maar met name in onze accountancy- en technology dienstverlening. Binnen de technology-tak, waar we inmiddels een volledig IT, HR tech, Data & AI dienstenpakket aan kunnen bieden, helpen we organisaties bij hun digitale transformatie. Bovendien lukt het nog steeds om in een zeer krappe arbeidsmarkt nieuwe medewerkers aan onze organisatie te binden. Zo zijn we in 2024 gegroeid van 660 collega’s naar ruim 700 medewerkers per 1 januari 2025. Daarbij merken we dat de inzet van Louis van Gaal als onze ambassadeur voor de arbeidsmarkt zijn vruchten afwerpt, dit naast onze extra recruitmentactiviteiten.”

Rivean Capital

Daams: “Na onze aankondiging van de voorgenomen samenwerking met investeringsmaatschappij Rivean Capital eind oktober 2024, zijn deze week de definitieve handtekeningen gezet. Met de hulp van Rivean willen we onze ambitie verwezenlijken om in de komende jaren in omzet en medewerkers te verdubbelen en door te stoten naar de top 10 van Nederlandse financiële adviesorganisaties.”

Uit een recent uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat klanten van Crowe Foederer de organisatie waarderen met een hoge Net Promotor Score (NPS) van 66 en een bijbehorend rapportcijfer 8. Daarnaast merkt de organisatie naar eigen zeggen de landelijke en regionale magneetfunctie van de samenwerking met PSV als ‘partner in progress’. De spin-off van diverse gezamenlijke activiteiten op het gebied van naamsbekendheid, klant- en medewerkers-events, is na een half jaar al duidelijk merkbaar.

Uitbreiding met nieuw kantoor in Den Bosch

Daams: ”Vanaf deze week zijn we actief vanuit onze nieuwe vestiging in Den Bosch. Den Bosch is een logische nieuwe aanvulling voor ons in de as langs de A2, waar we al vertegenwoordigd zijn in Amsterdam en Eindhoven. Naast uitbreiding in klanten verwachten we ook makkelijker nieuwe medewerkers uit deze regio aan te kunnen trekken. Met deze strategische stappen versterken we onze positie als toonaangevende financiële dienstverlener én zetten we vol in op meer groei en innovatie in 2025.”

Foto: Johan Daams