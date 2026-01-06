Personalia | Nieuwe RvC voor Crowe Foederer

Crowe Foederer heeft per 1 januari 2026 een nieuwe raad van commissarissen. Met de komst van Sander Pruijs (voorzitter), Ted Verkade, Carlo van de Weijer, Bianca Willems en Janneke Brink-Daamen wil Crowe Foederer een extra impuls aan haar intern toezicht, kwaliteit, innovatiekracht en groeistrategie geven.

Bij de samenstelling van de RvC is naar eigen zeggen gekozen voor een brede samenstelling en voor onafhankelijk toezicht. Zo brengt volgens Crowe Foedererer de voorzitter van de RvC, Sander Pruijs, een schat aan ervaring mee als internationaal bankier naast zijn expertise in risk, compliance en governance. Ted Verkade is een ervaren bestuurder in accountancy, met focus op kwaliteit en sectorvernieuwing. Carlo van de Weijer brengt als directeur AI-instituut TU/e waardevolle kennis en ervaring in op ons speerpunt technologie & innovatie. Bianca Willems is als HR-leider bij NXP, een expert in talentontwikkeling en organisatiegroei. Ten slotte is Janneke Brink-Daamen als bestuurder in zorg en accountancy, ervaren in HR, transformatie en professionalisering.

Transformatie

“We zijn erg blij met de komst van deze commissarissen die ieder individueel en in gezamenlijkheid een verrijking betekenen voor onze organisatie in kennis en ervaring. Dit zowel binnen als buiten de sector”, zegt Johan Daams, CEO. “Zij zullen tevens bijdragen aan onze versnelling in de transformatie naar een multidisciplinaire adviesorganisatie waarin we steeds grotere kansen zien in Technology & HR naast onze vertrouwde fundamenten in accountancy, tax en corporate finance”.

De raad van commissarissen wordt geïnstalleerd op het niveau van Crowe Foederer Group B.V. als hoogste vennootschap in de structuur van Crowe Foederer.