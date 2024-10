Crowe Foederer haalt investeerder Rivean Capital aan boord

Crowe Foederer groeide vorig jaar met 14% in omzet, vooral in HR-dienstverlening. Vorig jaar werd Wijs Accountants overgenomen, in 2022 werden de aandelen van het Limburgse Contour gekocht. De focus ligt echter op verdere en snellere groei. Sinds 2018 zijn de omzet en het aantal medewerkers (nu 700) verdubbeld en de komende jaren wil Crowe Foederer dat kunstje herhalen. De groei moet worden gerealiseerd in bestaande en nieuwe adviesdiensten, waaronder HR, Technology en ESG. “Zowel voor autonome groei als acquisities zal er naar verwachting een grotere investeringsbehoefte zijn dan de afgelopen jaren.”

Vergevorderd

Rivean neemt een aandelenbelang in Crowe Foederer. “Over de hoogte daarvan kunnen we in deze fase nog geen uitspraken doen”, laat marketingmanager Erik Kolthof weten. De transactie bevindt zich nog in de fase van “vergevorderde gesprekken” en moet nog worden goedgekeurd door de AFM en de mededingingsautoriteiten. “Dat we vergevorderd in gesprek zijn, ging rond in de markt daardoor vonden wij dat wij onze collega’s en relaties moesten informeren voordat ze het via derden te horen zouden krijgen”, zo verklaart Kolthof de vroege bekendmaking. Crowe Foederer kent nu een holdingstructuur waaronder zeven bv’s vallen, waarbij de aandelen in handen zijn van partners.

Volgens Kolthof zijn er diverse scenario’s onderzocht, zoals ook andere potentiële investeerders, maar met Rivean was er direct een klik. “Rivean kon zich vinden in onze strategie, die gericht is op het zijn van employer of choice, groei in bijvoorbeeld omvang, zowel autonoom als via acquisities, managementkracht en kwaliteit en behoud van onze cultuur.”

Selectieve acquisities

Overnames en autonome groei zijn beide even belangrijk in de groeistrategie. “Niet groeien is geen optie in deze sterk veranderende en concurrerende markt. In Rivean vinden we een partner die ons vooruit gaat helpen om opnieuw een verdubbeling mogelijk te maken”, verklaart CEO Johan Daams. “Voor die groei is organisatie- en managementkracht nodig en ook investeringsruimte. Samen met Rivean zijn we onze groeistrategie voor de komende jaren aan het verfijnen, en zullen we vanuit de bestaande sterke basis extra investeren in autonome groei en selectieve acquisities. Gezien de maatschappelijke taak van accountants, zijn additionele investeringen in technologie, kwaliteit van dienstverlening en het zijn van employer of choice benodigd.”

Europees actief

Rivean Capital ging tot 2022 door het leven als Gilde Buy Out Partners en is naar eigen zeggen een van Europa’s meest vooraanstaande en grootste mid-market-participatiemaatschappijen met een beheerd vermogen van meer dan € 5 miljard. Er zijn deelnemingen in de Benelux, de DACH-regio’s (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) en in Italië. Sinds de oprichting in 1982 is geïnvesteerd in meer dan 250 bedrijven in uiteenlopende sectoren.

Rivean is een van de drie fondsen die onder Gilde Investment Management vallen. Rivean heeft belangen in 25 bedrijven, waaronder claimsexpert CED. Gilde Equity Management heeft onder meer belangen in financieel adviesbedrijf Licent en detacheerder DPA, maar is ook eigenaar van winkelketen Leen Bakker. Gilde Healthcare specialiseert zich in de zorgsector. Achter Rivean staat een groep van meer dan 80 institutionele beleggers, waaronder pensioenfondsen en gespecialiseerde beleggingsfondsen.