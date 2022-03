Topvoetbalclubs zien omzet weer recordniveau naderen

De twintig voetbalclubs met de hoogste omzet hebben vorig seizoen hun inkomsten alweer aardig in de buurt zien komen van het niveau van voor de coronacrisis. Manchester City is grootverdiener, blijkt uit de jaarlijkse ranglijst van Deloitte.

De twintig meest verdienende clubs waren vorig seizoen goed voor een omzet van € 8,2 miljard: niet ver meer verwijderd van het record uit het seizoen 2018-2019, toen € 9,3 miljard de kassen in stroomde. Manchester City is voor het eerst de voetbalclub met de hoogste omzet ter wereld. In het seizoen 2020-2021 kwam de club tot € 645 miljoen, waarmee FC Barcelona in financiële zin van de troon werd gestoten. De voormalig koploper zakte naar de vierde plaats met een omzet van € 582 miljoen, tegen € 715 miljoen het seizoen ervoor. Tweede is Barcelona’s aartsrivaal Real Madrid met € 641 miljoen omzet. Bayern München is derde met € 611 miljoen. De top 10 bestaat verder uit Manchester United, Paris Saint-Germain, Liverpool, Chelsea, Juventus en Tottenham Hotspur. De laatste noteert iets meer dan € 400 miljoen omzet.

Bij de twintig grootverdieners in het betaalde voetbal staat geen Nederlandse club. Engeland maakt de dienst uit: dat levert elf van de top 20-clubs, met onder meer de nieuwkomers – en in sportief opzicht meer bescheiden spelers – Leicester City (15e), West Ham United (16e), Wolverhampton Wanderers (17e) en Aston Villa (20e).

Bron: ANP