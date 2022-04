SRA vernieuwt benchmarkplatform

SRA heeft het Branche in Zicht-benchmarkplatform (BiZ) vernieuwt. Sinds 22 maart wordt het gebruikt door een ‘kopgroep’ van vijf aangesloten accountantskantoren. ‘Door tal van nieuwe functionaliteiten is het nu mogelijk nog gerichtere rapportages te maken op basis van actuele data van alle aangesloten branchegenoten.’

De komende maanden stappen andere BiZ-abonnees geleidelijk over naar het vernieuwde platform. Dat kent nieuwe rapportagefunctionaliteiten. ‘Zo kunnen gebruikers onder andere een meerjarenvergelijking en een detailrapport maken. Dit is nu nog op basis van jaarcijfers, maar ook de toevoeging van functionaliteiten op basis van tussentijdse cijfers is in de toekomst mogelijk.’ Er zijn ook uitgebreidere segmentatiemogelijkheden: gebruikers kunnen een selectie en de daaruit voortkomende benchmarkrapportages gerichter afstemmen op een specifieke klant. Verder kunnen niet-financiële gegevens en (branchespecifieke) KPI’s worden verzameld en gebenchmarkt.

Meer koppelingen

Het BiZ heeft ook een nieuwe userinterface en binnenkort kan data in dashboards worden getoond, zodat er branche- of klantspecifieke dashboards kunnen worden gemaakt. De koppelingsmogelijkheden zijn uitgebreid, zodat integratie mogelijk is met jaarrekeningsystemen als Audition, Caseware, MLE, Comandi en Visionplanner. ‘Op dit moment zitten er ruim 375.000 jaarrekeningen in het benchmarkplatform. Hier komen jaarlijks gemiddeld 50.000 jaarrekeningen bij’, zegt Claudia van Engelenburg, Business Development Manager BiZ bij SRA. ‘Het geüpgradede platform met alle nieuwe functionaliteiten bevat een berg aan waardevolle data waar SRA-kantoren hun klanten op maat mee kunnen adviseren en informeren.’