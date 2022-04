Minister zegt toe schijnzelfstandigheid snel aan te gaan pakken

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt ‘zeer binnenkort’ met een brief naar de Tweede Kamer over hoe ze schijnzelfstandigheid wil aanpakken. De Kamer wil dat het al zes jaar durende handhavingsmoratorium op schijnzelfstandigheid snel wordt opgeheven, het kabinet zegt daartoe bereid te zijn.

Moratorium

De Algemene Rekenkamer concludeerde onlangs nog dat de pakkans bij schijnzelfstandigheid laag is. In 2016 is de Wet DBA van kracht geworden die stevigere handhaving ook bij opdrachtgevers mogelijk maakt. Maar het kabinet besloot datzelfde jaar de wet voorlopig niet te handhaven (er werd een moratorium ingesteld) na maatschappelijke onrust over nieuwe regels. De handhavingsstop bij de opdrachtgevers is de afgelopen jaren iets afgezwakt. Zo kan de Belastingdienst een opdrachtgever een aanwijzing geven als zij schijnzelfstandigheid vermoedt. Toch heeft het moratorium ertoe geleid dat belastingambtenaren bij steeds minder opdrachtgevers controleren of zij ten onrechte geen loonheffing afdragen. Het aantal correcties is laag. Ook zzp’ers worden minder gecontroleerd.

Toezegging minister

De Tweede Kamer wil nu dat er op korte termijn actie wordt ondernomen. Minister Van Gennip heeft de Kamer verzekerd dat het kabinet ook inzet op snelle handhaving, ‘zeker wanneer er rechterlijke uitspraken liggen zoals bijvoorbeeld bij platformzaken het geval is.’ Een harde toezegging over wanneer het moratorium op handhaving wordt opgeheven wilde de minister echter niet doen. Van Gennip zei ook ‘uitgebreid’ te gaan kijken hoe België het probleem aanpakt. Daar worden specifieke criteria gehanteerd in bepaalde sectoren die zich lenen voor de inhuur van schijn-zzp’ers, zoals de bouw.

