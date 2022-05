CaseWare International neemt Nederlandse distributeur over

CaseWare International, leverancier van SaaS-oplossingen op het gebied van accountancy, analyse en audits, neemt CaseWare Nederland over. Dat bedrijf opereert nu nog als zelfstandig distributeur voor de Nederlandse markt.

CaseWare Nederland telt 65 medewerkers en is behalve distributeur van CaseWare International ontwikkelaar van AuditCase, document-management- en CRM-systeem voor accountants. Het bedrijf heeft vestigingen in Apeldoorn, Barneveld, Tilburg en Heerhugowaard en was tot nu toe eigendom van het bedrijf Cercretio BV uit Amersfoort. ‘Nu CaseWare International zich richt op de verdere uitlevering van een breder pakket van oplossingen voor desktop en cloud, is het Nederlandse team een aanwinst om ons te helpen nieuwe oplossingen wereldwijd uit te brengen. Met meer kennis in het team kunnen we ons vermogen verbeteren om accountants en auditors over de hele wereld te voorzien van de juiste hulpmiddelen om het beste uit hun werk te halen’, aldus David Osborne, CEO van CaseWare International. Joost Ekkelboom en Don van Zijtveld zijn algemeen directeur van CaseWare Nederland.