Omzet Flynth in laatste jaar zonder Accon avm vrijwel gelijk gebleven

Na de overname van Accon avm dit jaar zal Flynth flink groeien, maar in 2021 bleef de omzet van het accountantskantoor vrijwel gelijk ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit het jaarverslag dat Flynth heeft gepubliceerd. De audittak van het kantoor groeide wel en het resultaat voor belastingen en na winstuitkeringen aan medewerkers steeg van € 0,4 miljoen naar € 2,7 miljoen.

Lichte omzetdaling basisdienstverlening

Het aantal medewerkers in de basisdienstverlening is in 2021 met 4% gedaald en heeft een drukkend effect gehad op de omzetontwikkeling, meldt Flynth onder meer. Ook in de basisdienstverlening heeft krapte op de arbeidsmarkt de mogelijkheid nieuwe klanten en opdrachten aan te nemen beperkt.

Sterke groei audit en uitbreiding advies

De auditpraktijk heeft een sterke groei doorgemaakt. Maar ondanks een toename van het aantal auditmedewerkers is het niet mogelijk geweest op alle offertes voor nieuwe klanten in te schrijven door krapte op de arbeidsmarkt en de overtuiging van het belang voor een gezonde werk-privébalans. In 2021 is een aparte servicelijn “advies” ingericht voor specialistische adviezen die in de basisdienstverlening niet dagelijks plaatsvinden. Onder deze servicelijn zijn onder andere deal advies, duurzaamheidsadvies, subsidieadvies, advies op gebied van data en governance en internationaal belastingadvies begrepen. Deze servicelijn geeft antwoord op de toenemende vraag naar adviesdiensten voor met name middelgrote ondernemingen.

Resultaat en winstuitkering medewerkers gestegen

Ondanks de coronacrisis behaalde Flynth de doelstellingen voor werkkapitaal, vermogen en solvabiliteit, meldt het kantoor. Hoewel de omzet stabiel bleef, steeg het resultaat voor belastingen en na winstuitkeringen aan medewerkers van € 0,4 miljoen naar € 2,7 miljoen. De winstuitkering naar medewerkers is gestegen van € 2,7 miljoen naar € 4,4 miljoen en de winstafhankelijke vergoeding op participatieregeling komt uit op de maximale vergoeding van 10%. Deze participatieregeling staat open voor alle medewerkers.

Vooruitzichten

Bas Hidding, voorzitter raad van bestuur: ‘Wij zijn vol vertrouwen dat we onze klanten kunnen blijven bedienen en onze strategie verder tot uitvoer kunnen brengen. De vooruitzichten voor 2022 laten zich echter, gezien de huidige situatie in de wereld, lastig voorspellen.’

Jaarverslag Flynth 2021 (pdf)