Zaandammer aangehouden voor faillissementsfraude

De Fiod heeft woensdag een 32-jarige man uit Zaandam aangehouden op verdenking van faillissementsfraude.

Hij wordt onder meer verdacht van het verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen, valsheid in geschrift en het benadelen van schuldeisers door onttrekkingen uit de boedel. De man is overbracht naar een cellencomplex in Zaandam. Zijn woning in dezelfde plaats is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op de administratie. Het strafrechtelijk onderzoek startte na een aangifte van faillissementsfraude door een curator. De verdachte was bestuurder van een onderneming die in februari 2019 failliet werd verklaard. ‘Het vermoeden bestaat dat de verdachte voorafgaand aan dit faillissement circa € 470.000 contante gelden en betalingen heeft onttrokken aan de boedel.’