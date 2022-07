Mensen werven op een krappe arbeidsmarkt: een knap salaris is niet alles

Werkgevers kunnen nog veel meer doen om mensen te trekken in de zeer krappe arbeidsmarkt van dit moment, stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). ‘Er is meer nodig dan goede betaling en arbeidsvoorwaarden.’

Het SCP heeft de derde editie uitgebracht van ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers’. Dat is een langlopend onderzoek onder werkgevers. Deze editie zoomt in op wat werkgevers in 2019 en 2020 hebben gedaan aan personeelsbeleid.

Geen concreet MVO-beleid

En dat niet alleen: ‘Uit het onderzoek van het SCP blijkt dat werkgevers wel de verantwoordelijkheid voelen om rekening te houden met de effecten van hun organisatie op mens, milieu en maatschappij, maar dat concreet MVO-beleid nog regelmatig ontbreekt. Kortom, de wil is er maar er wordt vaak nog niet naar gehandeld.’ Zo voelen de meeste werkgevers zich verantwoordelijk om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, terwijl maar één op de zes werkgevers iemand met een arbeidsbeperking in dienst heeft. ‘Hier is geen verschil met de jaren daarvoor. Het kan zijn dat hierdoor arbeidspotentieel onbenut blijft. De meeste werkgevers geven als reden aan dat er geen geschikte functies voor mensen met een beperking zijn. Daarnaast komt naar voren dat veel werkgevers niet bekend zijn met de overheidsregelingen voor tegemoetkoming bij het aannemen van iemand met een arbeidsbeperking.’

Werkdruk

Niet verrassend is dat werkgevers het vinden van geschikt personeel en het beheersen van werkstress de belangrijkste knelpunten vinden in het personeelsbeleid. De helft had in 2020 al problemen met het werven van nieuwe medewerkers, een kwart zei ‘grote problemen te hebben’ met het vullen van vacatures. Daarnaast worstelden vier op de tien organisaties met werkdruk. Bij bijna de helft van de werkgevers zijn de meeste werkgerelateerde klachten psychisch van aard; ruim 80 procent zegt het werkproces aan te passen om stress tegen te gaan en bijna driekwart zet in op het leren omgaan met stress. ‘Werkgevers binnen de overheid en in het onderwijs kampen met relatief veel overspannen medewerkers. Zij leggen de aanpak daarvan vaker bij de werknemer neer door hen te leren omgaan met stress, maar passen niet vaker dan werkgevers in andere sectoren het werkproces aan.’

Aandacht voor klimaat

Vier op de vijf werkgevers deden in 2020 aan een vorm van milieu- en klimaatverantwoord ondernemen door in te zetten op energiebesparende maatregelen, kantoormaterialen die beter zijn voor milieu en klimaat en diensten en producten die het milieu en klimaat minder belasten. ‘Werkgevers die niet milieu- en klimaatverantwoord ondernemen, geven diverse redenen hiervoor aan. Hun producten of diensten zouden niet belastend zijn voor het milieu of klimaat. Het is in hun sector niet gebruikelijk om milieu- en klimaatverantwoord te ondernemen of ze vinden het zelf niet belangrijk. Een aantal weet niet hoe zij dit zouden moeten aanpakken.’