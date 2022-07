Feuilleton | Sanne Kierstra, mkb-accountant in 2026 (5): Uw generatie gaat met pensioen dus er is keuze genoeg!

Jasper Woelders sluit de voordeur van zijn huis en loopt naar zijn Volvo uit 2004. Ooit een young-timer die kon rekenen op een fiscaal vriendelijke behandeling. Alle maatregelen die de overheid neemt om te voldoen aan internationale verdragen bekijkt hij met de nodige scepsis. Hij weet dat hij tot een kleine minderheid behoort. Als accountant vindt hij dat hij regelmatig gedwongen wordt werkzaamheden uit te voeren waar hij persoonlijk niet achter staat. Maar hij weet dat het geen zin heeft om zijn principes uit te venten bij de tuchtrechter.

Die zal er hem er haarfijn op wijzen dat alle besluiten op rechtsgeldige wijze door de ledenvergadering van de beroepsorganisatie zijn genomen. Hij heeft wel eens geprobeerd om een groep gelijkgezinde leden bij elkaar te brengen om die tegen te laten stemmen. Maar dat was op een teleurstelling uitgelopen. Kennelijk houden zijn beroepsgenoten niet van reuring.

Enige tijd geleden had de hoofdredacteur van een opiniërend tijdschrift voor accountants geschreven “Dat wie zich niet in de regelgeving van accountants kon vinden altijd nog de keuze had om zich te laten uitschrijven” Dat was tegen zijn zere been geweest. Als hij dat deed dan daalde direct zijn marktwaarde en kon hij een stuk minder in rekening brengen. Als midden zestiger vroeg hij zich nog wel eens af hoelang hij dit werk moest blijven doen. Natuurlijk krijgt hij als hij 68 is in 2028 zijn AOW, maar zijn eigenlijke pensioen zit toch in zijn kantoor. Alleen is de markt om je kantoor te verkopen op dit moment niet zo gunstig. Hij heeft zo nu en dan wel eens gesproken met iemand die aangaf interesse te hebben in zijn kantoor, maar de prijs die ze voor zijn kantoor boden viel hem iedere keer tegen.

“Mijnheer Woelders u bent niet de enige. Uw generatie gaat met pensioen dus er is keuze genoeg! En uw kantoor is ook minder interessant omdat uw medewerkers niet meer voldoen aan de kwalificaties die vandaag nodig zijn. U heeft best leuke winsten, maar we denken dat die worden veroorzaakt doordat u op uw personeelskosten hebt bezuinigd.” Geen woord over zijn automatisering die in zijn ogen helemaal op orde is of het feit dat al zijn klanten bij hem een abonnement afgesloten hadden waardoor hij afscheid kon nemen van het uren schrijven. Daardoor kon hij ook met minder gekwalificeerd personeel de werkzaamheden uitvoeren. Alsof dat niet modern is?

Nee, vandaag in 2026 moesten medewerkers kwalificaties hebben waaruit bleek dat ze handig zijn met data en slim kunnen omgaan met duurzaamheid en dat soort zaken. Hij heeft nog nooit meegemaakt dat een klant aan hem vroeg of hij in die zaken gespecialiseerd was of dat hij er verstand van had. Zijn klanten waren klant omdat hij alles lekker efficiënt en effectief deed. Hij zorgde ervoor dat ze geen gedoe hebben met de fiscus. Die waren trouwens ook al zwaar onderbezet en proberen dat ook op te lossen door slim gebruik te maken van data. Hij zag alleen maar dat die aanpak tot hele vreemde uitkomsten leidde, die hij dan weer kon oplossen. En zoals te verwachten was er dan ook niets aan de hand. Dat had hij van tevoren ook wel kunnen vertellen. De door hem verzorgde aangiften waren voor 100% in orde.

Vandaag heeft hij een afspraak met Johan Jansen. Zijn boekhouder stopt ermee en hij heeft Jasper gevraagd hoe hij zou kunnen helpen bij het verzorgen van zijn administratie. Voor advieswerk gaat Johan een ander kantoor in schakelen: Advanced Accountants. Jasper heeft wel eens van het kantoor gehoord. Het kantoor kreeg bij de start veel persaandacht vanwege de nieuwe organisatievorm. Ook zo’n nieuwigheid, denkt Jasper. Kantoren als netwerkorganisaties, community of coöperatie. Wie is daar de baas? Laatst las hij over een accountantskantoor dat hun audit-activiteiten onderbracht in een sociale onderneming. “Hiermee geven we optimaal invulling aan onze maatschappelijke functie” vertelde de bestuurder in een interview met het Financieel Dagblad. “En we merken dat dit vooral bij jonge medewerkers aanslaat. Als een van de weinige organisaties hebben wij niet te maken met een personeelstekort.” Laat ze maar niet te hard van de toren blazen denkt Jasper. Voordat je het weet gaat de wetgever een dergelijke organisatievorm voor de auditpraktijk verplicht stellen en kunnen die partners van de huidige auditkantoren hun goodwill wel op hun buik schrijven.

Bij zijn kantoor aangekomen, parkeert hij de auto. Loopt zijn kantoor binnen en groet zijn medewerkers. “Mijnheer Jansen zit al in de spreekkamer, ”zegt Marianne assistent-accountant bij Woelders Accountants

“Verder nog bijzonderheden?”

“Nee, alle aangiften omzetbelasting gaan vandaag de deur uit”

“Wil je ons een kop koffie brengen?” zonder het antwoord af te wachten loopt Jasper naar de spreekkamer. Opent de deur en zegt: “Welkom bij het meest efficiënte kantoor van Nederland.”

Jan Wietsma

